Formula 1: il nuovo logo per festeggiare i settant'anni

Era il 13 maggio del 1950 quando Nino Farina su Alfa Romeo vinse la prima gara della storia di Formula 1. Con l'arrivo dell'anno nuovo, siamo entrati nel settantesimo anno della F1 e, come da copione, la macchina del marketing ha già iniziato a muovere i primi passi.

Nelle ultime ore attraverso i canali social della massima categoria automobilistica mondiale sono state diffuse le prime immagini del nuovo logo per la stagione 2020 che reca in bella mostra il numero 70.

“Molto è accaduto durante questi 70 anni. 33 piloti sono diventati campioni del mondo, 108 hanno vinto almeno un Gran Premio, con 764 piloti e 150 team ad aver preso parte al campionato. Tutti questi traguardi hanno richiesto un palcoscenico, rappresentato dalla pista, l’arena in cui i team e i piloti possono confrontarsi nella lotta per il campionato. Le due linee nel nuovo logo vogliono rendere onore a queste piste. Un altro obiettivo di questo design è quello di dare la possibilità ai brodcaster, promoter, sponsor e team di inserire i propri colori, con un livello di personalizzazione che andrà a celebrare l’anniversario in tutto il mondo della Formula 1”, si legge nelle righe di accompagnamento alle prime immagini ufficiali.