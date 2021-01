Formula 1: ecco gli orari di partenza dei Gran Premi 2021

La Formula 1 ha ufficializzato gli orari dei GP della stagione 2021, confermando che il via delle gare avverrà dieci minuti prima, non più alle 15:10 ma alle 15:00 e le prove libere del venerdì saranno solo di un’ora e non più di un’ora e mezza.

In realtà la partenza differita non è stata particolarmente apprezzata all’interno della F1, tanto che la questione è stata discussa con le squadre e c’è stata la spinta per il ritorno alla partenza al tocco.

Si sperava che si potesse tornare alle tradizionali ore 14:00 locali per lo spegnimento dei semafori, ma per ora ci si è limitati a spostare le lancette indietro di 10 minuti, mentre l’accorciamento delle libere del venerdì a un’ora è stato ufficializzato.

Uno dei motivi che ha portato a questo provvedimento è certamente l’esigenza di non sfondare il monte ore nell’uso delle power unit, stante il limite di quattro motori da usare in una stagione che vuole allungare il calendario a 23 gare. La logica del rispetto dei costi, quindi, porta a limitare la durata delle libere del venerdì.

Dal 2021, la maggior parte delle gare europee inizierà alle 15:00, mentre a Baku il GP scatterà dalle 16:00.

Il Gran Premio del Bahrain che aprirà la stagione il 28 marzo avrà inizio alle 18:00, mentre il via della gara notturna di Singapore (20:00) e Arabia Saudita (19:00) avverrà ovviamente più tardi del solito.

Le gare di Canada, Giappone e America inizieranno alle 14:00, con il Messico che sarà il primo dell'anno a disputarsi alle 13:00.

DATA GP LIBERE 1 LIBERE 2 LIBERE 3 QUALIFICHE GARA 28 marzo Bahrain 14:30 – 15:30 18:00 – 19:00 15:00 – 16:00 18:00 – 19:00 18:00 18 aprile Emilia Romagna 11:30 – 12:30 15:00 – 16:00 12:00 – 13:00 15:00 – 16:00 15:00 2 maggio TBC 9 maggio Spagna 11:30 – 12:30 15:00 – 16:00 12:00 – 13:00 15:00 – 16:00 15:00 23 maggio Monaco 11:30 – 12:30 15:00 – 16:00 12:00 – 13:00 15:00 – 16:00 15:00 6 giugno Azerbaijan 13:30 – 14:30 17:00 – 18:00 14:00 – 15:00 17:00 – 18:00 16:00 13 giugno Canada 11:30 – 12:30 15:00 – 16:00 11:00 – 12:00 14:00 – 15:00 14:00 27 giugno Francia 11:30 – 12:30 15:00 – 16:00 12:00 – 13:00 15:00 – 16:00 15:00 4 luglio Austria 11:30 – 12:30 15:00 – 16:00 12:00 – 13:00 15:00 – 16:00 15:00 18 luglio Gran Bretagna 11:30 – 12:30 15:00 – 16:00 12:00 – 13:00 15:00 – 16:00 15:00 1 agosto Ungheria 11:30 – 12:30 15:00 – 16:00 12:00 – 13:00 15:00 – 16:00 15:00 29 agosto Belgio 11:30 – 12:30 15:00 – 16:00 12:00 – 13:00 15:00 – 16:00 15:00 5 settembre Olanda 11:30 – 12:30 15:00 – 16:00 12:00 – 13:00 15:00 – 16:00 15:00 12 settembre Italia 11:30 – 12:30 15:00 – 16:00 12:00 – 13:00 15:00 – 16:00 15:00 26 settembre Russia 11:30 – 12:30 15:00 – 16:00 12:00 – 13:00 15:00 – 16:00 15:00 3 ottobre Singapore 17:00 – 18:00 20:30 – 21:30 18:00 – 19:00 21:00 – 22:00 20:00 10 ottobre Giappone 11:30 – 12:30 15:00 – 16:00 12:00 – 13:00 15:00 – 16:00 14:00 24 ottobre Stati Uniti 11:30 – 12:30 15:00 – 16:00 13:00 – 14:00 16:00 – 17:00 14:00 31 ottobre Messico 11:30 – 12:30 15:00 – 16:00 11:00 – 12:00 14:00 – 15:00 13:00 7 novembre Brasile 11:30 – 12:30 15:00 – 16:00 12:00 – 13:00 15:00 – 16:00 14:00 21 novembre Australia 12:30 – 13:30 16:00 – 17:00 14:00 – 15:00 17:00 – 18:00 17:00 5 dicembre Arabia Saudita 15:30 – 16:30 19:00 – 20:00 16:00 – 17:00 19:00 – 20:00 19:00 12 dicembre Abu Dhabi 13:30 – 14:30 17:00 – 18:00 14:00 – 15:00 17:00 – 18:00 17:00

* Orari locali