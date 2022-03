Formula 1 Drive to Survive Stagione 4: data di pubblicazione, episodi e tanto altro

Carica lettore audio

La Formula 1: Drive to Survive ha dimostrato di essere uno dei maggiori successi di Netflix negli ultimi anni, portando i fan dietro le quinte e rivelando le personalità dei piloti dietro uno degli sport più veloci e politici del mondo.

La stagione 4 di Drive to Survive uscirà alla fine di questo mese, poco prima dell'inizio della nuova stagione di F1 in Bahrain, dando ai fan il perfetto riscaldamento per il ritorno delle corse.

Ecco tutto quello che dovete sapere sulla stagione 4 di Drive to Survive.

Formula 1 Drive to Survive: Stagione 4 data di uscita. La stagione 4 di Drive to Survive uscirà venerdì 11 marzo, nove giorni prima dell'inizio della stagione 2022 con il Gran Premio del Bahrain. Come al solito, questa stagione di Drive to Survive conterrà 10 episodi, che saranno tutti disponibili in streaming su Netflix alla data di uscita. Gli episodi hanno una durata compresa tra i 30 e i 50 minuti ciascuno.

Quali squadre saranno presenti nella stagione 4 di Drive to Survive?

Tutti i 10 team di F1 hanno firmato ancora una volta per prendere parte alla quarta stagione di Drive to Survive, permettendo alle troupe televisive di andare dietro le quinte e di inserirsi nelle loro operazioni nei weekend di gara durante l'anno. Per la prima stagione di Drive to Survive, rilasciata nel 2019, sia Ferrari che Mercedes hanno scelto di non prendere parte alla serie. Ma dalla stagione 2, la serie ha presentato l'intera gamma di squadre.

Quali gare saranno incluse nella stagione 4 di Drive to Survive?

La troupe di Netflix è stata presente per tutte le 22 gare della stagione 2021, che è stata la più lunga nella storia della F1, estendendosi da marzo a metà dicembre. La nuova stagione inizia con i test pre-stagionali in Bahrain, e si conclude con la drammatica e controversa fine dell'anno ad Abu Dhabi quando il campionato è stato deciso.

Perché Max Verstappen non sarà nella stagione 4 di Drive to Survive?

Il campione del mondo Max Verstappen non apparirà direttamente nella stagione 4 di Drive to Survive dopo aver rivelato l'anno scorso che non voleva prendere parte alla serie. "Da parte mia, come pilota, non mi piace farne parte", ha detto Verstappen in un'intervista con l'Associated Press lo scorso anno. "Hanno simulato alcune rivalità che in realtà non esistono. Così ho deciso di non farne parte e non ho più rilasciato interviste dopo questo, perché poi non c'è nulla che si possa mostrare". Anche se i filmati di Verstappen sono utilizzati in tutta la serie in quanto copre il suo anno di campionato, la maggior parte delle interviste legate al suo successo sono condotte con il team principal della Red Bull Christian Horner.

I 10 episodi: di cosa si tratta e di cosa parleranno?

1. Clash of the Titans

La stagione 2021 di Formula 1 inizia al Gran Premio del Bahrain, dove i piloti danno tutto per prendere la prima bandiera a scacchi dell'anno.

2. Ace in the Hole

Ora corre per la McLaren, Daniel Ricciardo vuole dimostrare che è ancora una forza in pista. Nel frattempo, il compagno di squadra Lando Norris mette sotto pressione.

3. Tipping Point

Max Verstappen della Red Bull mette a segno una serie di vittorie. Lewis Hamilton della Mercedes fatica a tenere il passo. Più tardi, un incidente porta alla polemica.

4. A Mountain to Climb

Il team Haas cerca di invertire le sue recenti fortune con un nuovo sponsor e due piloti rookie: Nikita Mazepin e Mick Schumacher.

5. Staying Alive

Giù ma mai fuori, Ricciardo della McLaren va pedale al metallo nella speranza di rovinare il ritorno a casa della Ferrari al Gran Premio d'Italia.

6. A Point to Prove

Con Williams Racing sotto una nuova leadership, la squadra storica sembra mettere i suoi recenti problemi nello specchio retrovisore e tornare alla grandezza.

7. Growing Pains

Hanno il talento grezzo, ma possono gestire la pressione? Ora Yuki Tsunoda ed Esteban Ocon deve affondare o nuotare nelle acque agitate della Formula 1.

8. Dances With Wolff

Le voci volano se un pilota emergente si unirà a Hamilton nel team Mercedes, lasciando potenzialmente Valtteri Bottas senza un posto.

Come posso guardare la stagione 4 di Drive to Survive?

L'unico modo per guardare la nuova stagione di Drive to Survive è tramite Netflix, a partire da £5.99 al mese. Questo permette agli spettatori di guardare Drive to Survive e migliaia di altri spettacoli televisivi e film in streaming sui loro computer, tablet, telefoni e console di gioco.

Chi produce Drive to Survive?

Drive to Survive è prodotto da Box to Box Films, i creatori di tutte e quattro le stagioni fino ad oggi. Il premio Oscar James Gay-Rees (Amy, Senna) e Paul Martin (Diego Maradona) sono i produttori esecutivi dello show. La serie fa uso di filmati forniti dalla F1 per ogni gara, combinati con interviste condotte appositamente per Drive to Survive.

Quanto successo ha avuto Drive to Survive?

La serie ha avuto un enorme successo. La terza stagione di Drive to Survive si è classificata al primo posto nel mondo su Netflix poco dopo la sua uscita l'anno scorso, e si ritiene che abbia superato la stagione di debutto - qualcosa che è tipicamente inaudito per uno show di Netflix. Uno dei mercati di maggior successo per Drive to Survive sono stati gli Stati Uniti, dove ha contribuito ad alimentare un significativo aumento di interesse. La F1 ha registrato un'affluenza di 400.000 fan per il Gran Premio degli Stati Uniti dell'anno scorso, segnando un aumento significativo che è stato guidato in parte da Drive to Survive.

Ci sarà una stagione 5 di Drive to Survive?

Netflix e la Formula 1 di solito non confermano per un certo numero di mesi se Drive to Survive tornerà per un altro anno. La stagione 4 è stata annunciata formalmente solo ad agosto, e la data di uscita è stata annunciata meno di un mese fa. Ma le telecamere di Netflix erano già nel paddock durante il primo test pre-stagionale a Barcellona. Il pilota della McLaren Lando Norris ha persino postato un video su TikTok, dicendo: "Benvenuti a Drive to Survive Stagione 5". È un segno incoraggiante che Drive to Survive probabilmente continuerà oltre quest'anno.

