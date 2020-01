Format F1 2021 con un giorno in meno: salta il giovedì

Per i team principal (e gli staff legali) dei team di Formula 1 il presente è datato 2021, soprattutto fino a quando non sarà la pista a riportare il pensiero nella realtà contemporanea.

Mentre gli ingegneri vivono il tradizionale periodo di affanno che precede le presentazioni delle monoposto, nelle sedi dei team e a Londra (città dove avvengono i meeting tra squadre, FIA e Liberty) proseguono i confronti sul prossimo patto della Concordia che entrerà in vigore nel 2021.

Le decisioni più importanti sono già state prese e si trovano nel regolamento sportivo 2021 di F1 pubblicato il 31 ottobre scorso, ma anche la definizione dei particolari è in una fase molto avanzata.

Tra le varie novità introdotte c’è n’è una che cambierà il volto del weekend di Formula 1.

E' stata presa, infatti, la decisione di compattare i fine settimana di Formula 1 dal venerdì alla domenica, eliminando la giornata di giovedì oggi dedicata ad attività ‘media’ e promozionali.

Alcune discussioni (ancora in corso) sono per lo più mirate a definire la gestione del venerdì, la cui mattinata sarà a motori spenti per la Formula 1, recuperando quelle che erano le attività del giovedì.

Il programma in pista darà spazio alle categorie di contorno, ovvero Formula 2 e Formula 3, lasciando alla sola Formula 1 la pista nel pomeriggio di venerdì per le due sessioni di prove libere in sequenza.

Una scelta (la riduzione del weekend a tre giorni) diventata quasi indispensabile con l’aumento delle prove in calendario, un incremento che dovrebbe proseguire nei prossimi anni dai 22 Gran Premi attuali (numero che ha già portato al limite le risorse dei team) al limite di 25.

Una giornata di meno in pista equivale nell’arco della stagione a oltre 20 giorni liberi in più, a vantaggio di una logistica che dovrebbe risultare meno asfissiante specie nelle gare back to back.