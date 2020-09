FIA: più severità con i piloti in cerca di scie nelle qualifiche

Nel primo pomeriggio di oggi la FIA e la Formula 1 hanno emesso un documento con cui cercano di evitare quanto accaduto nella stagione passata, quando andò in scena una sessione di qualifiche a dir poco surreale, con le monoposto che attendevano la scia data involontariamente dalle avversarie.

La comunicazione inviata da Michael Masi, direttore di gara della F1, ha i crismi di una soluzione per dissuadere i piloti dall'andare inutilmente lenti sul giro di lancio. Il provvedimento dice così.

"Si ricordano a ogni pilota le disposizioni date dall'articolo 27.4 del regolamento sportivo della Formula 1".

"Per ragioni di sicurezza, nel corso di ogni sessione di prove, atti come il taglio della pista per ostacolare un'altra monoposto possono essere fatti notare ai commissari di gara".

"Durante la sessione di Prove Libere 3 e le qualifiche, l'orario pubblicato in base alla voce 8 delle Race Directors Event Notes sarà utilizzato come guida dai Commissari Sportivi per determinare se un pilota si possa considerare eccessivamente e non necessariamente lento nel giro d'uscita dai box o nel giro di lancio".

Si tratta di una mail molto interessante che la FIA ha inviato ai team, perché ha il compito di evitare la ripetizione di una delle qualifiche peggiori degli ultimi anni nel Circus iridato. E, pensando allo status della Formula 1 - ossia la categoria di riferimento della FIA - questo non se lo può permettere.