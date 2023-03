FIA | Grave lutto per Ben Sulayem: morto il figlio in un incidente Saif Muhammad bin Salim, figlio del presidente della FIA Mohammed Ben Sulayem, è deceduto nelle ultime ore in seguito a un incidente stradale a Dubai. La Federazione Automobilistica degli Emirati ha confermato la terribile notizia.

Di: Giacomo Rauli Carica lettore audio Per il presidente della FIA, Mohammed Ben Sulayem, sono ore tragiche e di profondo dolore. Il figlio Saif Muhammad bin Salim è rimasto vittima di un incidente a Dubai in cui ha perso la vita. Le prime indiscrezioni sono iniziate a circolare nel corso della mattinata, ma poi un comunicato della Federazione Automobilistica degli Emirati Arabi ha confermato l'avvenuta tragedia. Il comunicato, a forte sfondo religioso, recita così: "Nel nome di Dio, il più misericordioso (o anima rassicurata, ritorna al tuo Signore soddisfatta e compiaciuta, quindi entra tra i Miei servi ed entra nel Mio Paradiso)". "Grande verità di Dio, con grande tristezza e dolore, e con cuori umili soddisfatti della volontà e del destino di Dio, l'Organizzazione dei Motori e Motocicli degli Emirati porge le più sincere condoglianze a Sua Eccellenza Mohammed Ahmed Ben Sulayem, presidente della Federazione Internazionale dell'Automobile (FIA), per la morte del figlio Saif Muhammad bin Sulayem". "Chiediamo a Dio Onnipotente di benedire il defunto con l'abbondanza della sua misericordia, di consolare la sua famiglia e i suoi parenti. Apparteniamo ad Allah e a lui ritorneremo". Anche la FIA h a confermato il decesso del figlio di Ben Sulayem, ma la stessa organizzazione ha deciso di non rilasciare comunicati ufficiali, asserendo inoltre che il presidente stesso abbia chiesto privacy in questo momento di dolore così profondo. Saif, il figlio più giovane di Ben Sulayem, aveva seguito le orme del padre perché appassionato di vetture e di motorsport. Aveva infatti cercato di diventare a sua volta pilota. Nella stagione 2016/2017 ha corso in UAE Formula 4, correndo proprio quell'anno assieme agli attuali piloti di Formula 1 Oscar Piastri (McLaren) e Logan Sargeant (Williams). Colse diversi settimi e ottavi posti sul tracciato di Yas Marina, ma non ebbe mai ambizioni più alte. Al presidente della FIA Mohammed Ben Sulayem e alla famiglia vanno le più sincere condoglianze da parte di tutta la Redazione dell'edizione italiana di Motorsport.com. condivisioni Bet here Bet now Bet here Bet now F1 | Hamilton duro: "Mercedes ammetta che non mi ha ascoltato" F1 | Krack: "Bello sognare, ma il distacco da Red Bull è ampio" condivisioni