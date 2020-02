Ferrari: Vettel sta male, gira Leclerc sulla SF1000

Stamane, alle 07:30, Charles Leclerc è apparso nel paddock di Barcellona con al seguito il suo preparatore atletico.

Il monegasco non era atteso per oggi al volante della SF1000, e la sua presenza in pista ha incuriosito: spettatore o altro? Il ‘mistero’ è stato svelato poco dopo dalla Ferrari, che ha confermato l’indisponibilità di Sebastian Vettel a scendere in pista a causa di un’influenza, anche se il tedesco ha partecipato alle foto di gruppo sul rettilineo di partenza, prima di tornare in albergo.

Spazio quindi a Leclerc, che porterà al debutto ufficiale in pista la SF1000, nel primo giorno di attività a Montmelò.

La Ferrari valuterà domani le condizioni di Vettel, che nei piani del Cavallino dovrebbe alternarsi con Leclerc, scendendo in pista nella sessione pomeridiana. Seb resterà quindi a Barcellona nella speranza di recuperare in tempo la forma fisica.