Per Sebastian Vettel e Charles Leclerc la fine del lockdown sportivo iniziato al termine dei test pre-campionato si concluderà tra qualche giorno sul circuito di Fiorano.

Dopo oltre tre mesi di stop forzato i due piloti della Scuderia torneranno a guidare una monoposto, che (come da regolamento) deve risalire ad almeno due stagioni fa. Sarà quindi la SF71H a tornare in pista, e sarà a disposizione dei due piloti per un’intera giornata.

Per i piloti rappresenta un’occasione importante per tornare alla guida di una vettura reale, dopo tante settimane trascorse tra simulatori (più Leclerc che Vettel…) ed allenamento fisico. Non sarà però solo un test mirato a far ‘riscaldare’ i piloti in vista del via della stagione (che scatterà il prossimo 5 luglio) ma anche un’occasione per consentire al personale della squadra di valutare le nuove procedure anti-Covid introdotte dalla FIA per regolamentare il comportamento nei box ed in pit-lane.

A differenza dei filming-day, le prove con le monoposto di due stagioni precedenti non sono soggette a limiti di chilometraggio, mentre le gomme Pirelli a disposizione per questa tipologia di test sono Pirelli ‘demo’, meno performanti rispetto a quelle utilizzate nei weekend di gara.

Per Sebastian Vettel il test sarà probabilmente l’ultima occasione per girare sul circuito di Fiorano, pista su cui nel novembre del 2014 mosse i primi passi al volante di una Ferrari guidando una F2012 in una fredda giornata autunnale.

Sei anni dopo ritroverà una monoposto con la quale ha vissuto momenti esaltati (5 vittorie) ma anche giornate da dimenticare. C’è da scommettere che per Seb non sarà una giornata di test come tutte le altre, come non lo fu quella del 2014.