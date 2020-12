Ferrari: si chiamerà SF21 la Rossa che si scoprirà a Barcellona

La Ferrari del prossimo anno cambierà nome: mentre in Red Bull hanno deciso di nominare la monoposto di quest’anno aggiornata alle regole del campionato 2021 aggiungendo alla sigla RB16 una B, a Maranello hanno pensato bene di abbandonare l’infausto nome rievocativo, SF1000, per passare a un più semplice SF21, anche se la base della monoposto sarà la stessa di quest’anno per quanto modificata a livello aerodinamico e con un motore tutto nuovo.

La nuova monoposto non verrà presentata come di consueto, ma si vedrà direttamente in pista a Barcellona il 1 marzo, nel giorno di apertura dei test invernali in programma sulla pista catalana che si protrarranno fino al 3 marzo.

Nel mese di febbraio, comunque, la Scuderia non perderà l’occasione per presentare la coppia di piloti, Charles Leclerc e Carlos Sainz agli sponsor e ai partner della squadra oltre che ai giornalisti, anche se lo spagnolo ha fatto la sua prima apparizione in Rosso ieri, prendendo contatto con i tecnici con i quali lavorerà l’anno prossimo.

Mattia Binotto ha confermato che la prima uscita del pilota iberico avverrà nel mese di gennaio con la Ferrari SF71H, vale a dire la monoposto del 2018, sebbene la squadra potesse fare ricorso alla più recente (e vincente) SF90.