Ferrari rinnova la collaborazione con Brembo per F1 e WEC
L'azienda che si occupa degli impianti frenanti ha rinnovato e allungato il contratto con il Cavallino Rampante, che quindi verrà rifornito di tutte le componenti dedicate per le SF-26 e 499P.
Ferrari ha annunciato il rinnovo e l’estensione della storica collaborazione con Brembo, realtà leader nello sviluppo di sistemi frenanti ad alte prestazioni.
Una collaborazione che dura da oltre cinquant’anni e che, a partire dal 2026, si rafforza ulteriormente, confermando Brembo nel ruolo di Partner Tecnico nelle principali competizioni internazionali.
L’accordo riguarderà non solo Scuderia Ferrari in F1, ma anche il progetto Ferrari Hypercar, impegnato nel FIA World Endurance Championship.
La presenza Brembo accompagnerà così anche il percorso sportivo della 499P, protagonista dal debutto nel 2023 e capace nel 2025 di riportare a Maranello il titolo Costruttori Endurance dopo 53 anni.
Nel 2026 Brembo fornirà alle monoposto di F1 e alle Hypercar Ferrari l’intero impianto frenante, comprensivo di componenti idrauliche e d’attrito, garantendo soluzioni progettate per rispondere alle esigenze più estreme delle competizioni moderne.
Il rinnovo dell’accordo conferma l’impegno condiviso di Ferrari e Brembo nel perseguire i più alti standard di innovazione, qualità e performance, elementi che da sempre contraddistinguono il percorso tecnologico e sportivo dei due brand italiani.
