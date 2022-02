Ferrari | Montecchi: "Fondo tridimensionale ha influito su tutto"

Carica lettore audio

Fabio Montecchi è uno dei padri della Ferrari F1-75 presentata oggi via web. La nuova Rossa di Formula 1 avrà un compito molto importante: quello di riportare la Scuderia di Maranello a lottare per i piani alti del Circus iridato dopo diversi anni da comprimari.

L'ingegnere, che ricopre il ruolo di Head of Chassis Project Engineering, ha raccontato al sito ufficiale della Ferrari com'è nato il progetto F1-75 e com'è stata sviluppata nel corso degli ultimi 2 anni anche a causa della pandemia da COVID-19.

Quando è nato il progetto F1-75?

"Il progetto della vettura per i nuovi regolamenti tecnici è iniziato nella seconda parte del 2019. A quel punto doveva essere la macchina per il 2021 ma poi è arrivata la pandemia da COVID e ha rinviato tutto di un anno, così come il nuovo regolamento tecnico. Al contempo è stato bloccato lo sviluppo aerodinamico dal marzo al dicembre 2020. Poi lo sviluppo è ricominciato a pieno ritmo a inizio 2021".

Il nuovo regolamento tecnico è un'opportunità o una difficoltà?

"E' un'opportunità esaltante, in cui cadono tutti i punti di riferimento del passato, e in cui si riparte da un foglio bianco. Occorre pensare a quali possano essere le caratteristiche della vettura, quali saranno le limitazioni, le aree di sviluppo più promettenti".

Ferrari F1-75, dettagli Photo by: Ferrari

Cosa ne pensi del regolamento tecnico entrato in vigore quest'anno?

"Questo regolamento è così diverso dal passato che ci ha proiettati su un terreno sconosciuto e tutto da esplorare. Faccio un esempio: il fondo vettura non sarà più piatto, ma sarà tridimensionale. Questa sarà la prima volta dal 1982. Anche solo questo piccolo contenuto porta con sé tante implicazioni sull'assetto vettura che sul disegno delle sospensioni".

Qual è stata la difficoltà più grande nella progettazione della macchina?

"La difficoltà più grande che abbiamo incontrato è stata quella di armonizzare tra loro gli obiettivi che ci eravamo prefissati. Questi obiettivi sono spesso risultati tra loro contrastanti, è servito trovare il compromesso migliore per ottimizzare la prestazione globale".

"Spesso sono entrate in contrasto l'obiettivo del peso vettura e prestazione aerodinamica. In quei momenti è importante non perdere di vista l'ottimo delle prestazioni della vettura".

Con questo regolamento vedremo diverse interpretazioni nella progettazione delle vetture?

"Penso che vedremo diverse interpretazioni del regolamento in diverse aree del veicolo. In alcuni casi queste interpretazioni porteranno a piccole differenze di prestazione globale. Semplicemente sposteranno l'accento da una a un'altra variabile. In altri casi, invece, l'effetto potrebbe essere molto grande".

Come hai vissuto questo viaggio verso la preparazione della F1-75?

"E' stato un lungo viaggio in cui a farla da padrone sono state la passione, l'entusiasmo e la curiosità. Oggi invece, in questo momento, quello che provo è impazienza per vederla in pista e la voglia di tornare a lottare finalmente per il vertice".

Sei soddisfatto del lavoro che avete realizzato?

"Quello che posso dire è che sono orgoglioso di tutto il team. Poi per essere soddisfatti dovremo vedere i primi risultati in pista".