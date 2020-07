In casa Ferrari arriva un altro ostacolo importante da affrontare: Silverstone.

La pista che domenica sarà teatro del Gran Premio di Gran Bretagna, quarta prova del Mondiale di Formula 1 2020, è molto differente rispetto a quelle fino ad ora viste (Austria ed Ungheria), ma risulta l'occasione ghiotta per compiere quei piccoli passi avanti che a Maranello hanno bisogno come fosse pane.

Per questo Laurent Mekies cerca di spronare la squadra del Cavallino Rampante, perché avere un doppio weekend su un tracciato come quello britannico (dove si corre non solo questa domenica, ma anche la prossima settimana) può consentire un accumulo di informazioni preziose.

"Ci aspetta il primo tracciato con medie velocistiche molto elevate, sul quale saremo impegnati per due settimane di fila. Sarà dunque fondamentale utilizzare queste gare per comprendere ancora meglio la nostra vettura", ha dichiarato il Direttore Sportivo di Maranello.

"Sappiamo che sotto il profilo della competitività per noi non sarà facile, ma quello su cui ci dobbiamo concentrare è l’acquisizione di quanti più dati possibile che ci aiutino a indirizzare lo sviluppo della SF1000 nella giusta direzione".

"La squadra corse ha avuto modo di tornare a casa per qualche giorno dopo la prima tripletta di gare, ma siamo pronti a scendere nuovamente in pista con la volontà di portare a casa il massimo da questo weekend sotto il profilo dei risultati".

La Ferrari non è certo partita bene in questo durissimo 2020, ma la recente riorganizzazione e le parole di fiducia pronunciate questa mattina dal Presidente John Elkann debbono essere i segni di una ripartenza importante.

"Questo inizio di stagione sta richiedendo certamente una prova di carattere da parte di tutti, ma sappiamo di poter contare su un team compatto, sui nostri piloti e sui tifosi per fare gruppo e riuscire a reagire. Non ci sono formule magiche per cambiare rapidamente lo stato delle cose e sappiamo che abbiamo davanti tanto lavoro. Ma siamo qui per farlo", sottolinea l'ingegnere francese.

E' notizia di qualche giorno fa che le piste di Imola, Portimao e Nurburgring si aggiungono agli impegni del calendario, seppur per il momento senza il pubblico, ma Mekies conta sempre sul supporto dei tifosi della Rossa.

"E' bello aver visto il calendario di questa stagione completarsi ulteriormente con tre nuove gare confermate che si terranno su circuiti dalle caratteristiche molto differenti tra loro. Credo che possano rappresentare una sfida stimolante per le squadre e un bello spettacolo per gli appassionati”.

“Nel tornare a Silverstone c’è sempre un’emozione speciale, anche se in questa stagione non vedremo gli appassionati britannici sulle tribune. Sono comunque sicuro che ci faranno percepire la loro presenza".