Leclerc: "Non so cosa sia successo nell'ultimo tentativo"

La stagione 2019 della Ferrari in F1 è stata molto difficile e certamente ben distante dalle aspettative di inizio anno. Oggi, nelle ultime qualifiche della stagione, è andato in scena un altro episodio che fa da cartina tornasole di questi ultimi 12 mesi del team di Maranello.

Charles Leclerc non è riuscito a compiere l'ultimo tentativo di Qualifica nella Q3 perché è transitato sul traguardo dopo il giro di lancio quando ormai i semafori erano diventati rossi e la bandiera a scacchi esposta.

Il monegasco è rimasto alle spalle di Vettel, il quale a sua volta aveva rallentato molto per rispettare la distanza da Alexander Albon che lo precedeva al volante della Red Bull RB15. Sia il thailandese che il tedesco della Ferrari sono riusciti per un soffio a compiere l'ultimo tentativo, costringendo però Leclerc a non compiere l'ultimo tentativo per cercare di piazzare la sua Rossa in prima fila.

"Non so come sia potuto succedere", ha affermato Charles poco dopo le Qualifiche. "E' davvero un peccato perché avrei potuto lottare per il terzo posto. C'era poco distacco. Sono comunque molto contento del primo tentativo. Per il secondo è un gran peccato".

Domani Leclerc scatterà comunque in terza posizione in virtù della penalità che costringerà Valtteri Bottas a partire dal fondo della griglia. Resta però il rammarico di non aver potuto lottare con Verstappen per partire accanto all'imprendibile Hamilton. Domani i primi 3 partiranno tutti con la stessa strategia gomme, ossia con un treno di Medium.

Leclerc si era inizialmente qualificato in Q2 con gomme Soft, ma poi alla fine ha montato un set di medie, firmando addirittura il miglior tempo della sessione sfruttando anche una pista in netto miglioramento.

"Ho fatto il primo run con le Soft, poi ho capito di essere a mio agio con la monoposto e ho pensato che si potesse provare a fare un tentativo con le Medium. Sono riuscito a passare e sono davvero contento".

La Ferrari non ha mai dato sino a ora l'impressione di potersi giocare la vittoria con la Mercedes di Hamilton, ma Leclerc pensa di poter avere le sue chance per cogliere quella che sarebbe la terza vittoria stagionale dopo quelle ottenute a Spa-Francorchamps e Monza e chiudere la stagione al terzo posto nel Mondiale Piloti dietro a Hamilton e Bottas.

"La vittoria è possibile perché domani darò assolutamente tutto alla partenza. Voglio puntare al terzo posto nel Mondiale Piloti. Per quello dobbiamo vincere e darò tutto".

La vera incognita in vista della gara sarà il passo gara della Ferrari con gomme Medium. Leclerc non le ha provate nel corso delle libere, mentre sa bene che con le Hard ha un ritmo competitivo.

"Con le Hard abbiamo un buon passo gara e lo sappiamo, con le Medium, invece, non lo sappiamo perché non le abbiamo provate. Però sono fiducioso. Con una buona partenza tutto sarà possibile".