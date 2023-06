Ferrari filming day: Sainz con la SF-23 e Pier Guidi con la 499P Carlos Sainz ha iniziato il Firming Day a Fiorano con la SF-23 dotata delle novità aerodinamiche che potrebbero debuttare in Austria, ma la vera grande novità della giornata è che in comtemporanea si è visto anche Alessandro Pier Guidi sulla 499P in delibera per la gara del WEC a Monza. Ecco le prime immagini di una giornata straordinaria: la pista del Cavallino è stata presa d'assalto dai tifosi che non si vogliono perdere questo evento.