Ferrari F1-75 | Sainz: "Adattarsi subito sarà fondamentale"

Dopo aver concluso la sua prima stagione in Rosso al quinto posto in classifica piloti, Carlos Sainz Jr. è pronto a confermare le ottime performance viste nel 2021.

Per lo spagnolo, però, questo secondo anno in Ferrari deve necessariamente portare risultati ben più importanti. La F1-75, la monoposto svelata oggi a Maranello, è il frutto di un lungo lavoro da parte dei tecnici del team del Cavallino che non si sono risparmiati nel realizzare quella che deve essere la vettura in grado di consentire sia a Sainz che a Charles Leclerc di poter lottare per il titolo.

A margine della presentazione di una vettura che ha colpito per soluzioni tecniche sino ad ora non apparse sulle altre vetture già svelate, Carlos ha parlato delle molte incognite che attendono tutti i piloti in questo 2022.

“Probabilmente questi saranno i test più importanti degli ultimi anni in Formula 1. Porteremo una vettura completamente nuova e ci sarà molto da imparare. Penso che i nostri giri saranno un po' compromessi perché dovremo aiutare la squadra sia al simulatore che in galleria del vento per la comparazione dei dati e le prove di set-up che con le monoposto dello scorso anno non avevamo bisogno di fare”.

“Saranno test importanti, dovremo investire un po' più di tempo sugli assetti e cercare di trovare il prima possibile un buon feeling con la vettura. Fino a quando questo obiettivo non sarà raggiunto credo che avremo vetture difficili da portare al limite”.

Charles Leclerc, Carlos Sainz Jr., Ferrari Photo by: Ferrari

Negli scorsi giorni i due piloti della Williams, Alexander Albon e Nicholas Latifi, avevano lanciato un allarme visibilità in curva. Sainz, tuttavia, ritiene che tutti si abitueranno molto rapidamente alle nuove forme e ai nuovi ingombri delle monoposto.

“Ormai non si può tornare più indietro, ma sono fiducioso che dopo qualche giro a Barcellona non ci penseremo più. Noi piloti siamo bravi ad adattarci molto rapidamente a questi cambiamenti”.

Uno degli obiettivi voluti dal legislatore con il nuovo regolamento tecnico è quello di provare a livellare i valori in campo e cercare di far tornare nuovamente protagonista il pilota più che il mezzo. Sarà davvero così?

“Credo che la maggior differenza sarà quella relativa alla velocità di adattamento. Bisognerà capire rapidamente come guidare queste monoposto, ma non credo che ci saranno grandi differenze rispetto agli altri anni. Il livello dei piloti di F1 è così alto che non credo che molti faranno fatica ad adattarsi. Tutti capiranno come guidare queste monoposto nel modo più veloce possibile”.

Ferrari F1-75 Photo by: Ferrari

Carlos ha poi dedicato un pensiero ai meccanici ed agli ingegneri del team che quest’anno saranno impegnati in una stagione lunga ben 23 gare.

“È vero che ci sono più gare, ma finiremo il campionato a novembre e questo rappresenterà una sfida non solo per noi piloti, ma anche per i meccanici e gli ingegneri perché in un arco di tempo più compresso avremo un maggior numero di gare. Sarà difficile, ma abbiamo un team motivato”.

Nelle intenzioni del legislatore questa nuova generazione di monoposto ad effetto suolo dovrebbe garantire la possibilità di seguire un'altra vettura in maniera ravvicinata senza che il flusso d’aria sporca provochi perdite di carico. Bisognerà però aspettare di vedere le monoposto sul tracciato per capire se il regolamento abbia colto nel segno o meno.

“Penso che dobbiamo aspettare di essere in pista e trovarci in scia ad un’altra vettura per capire se si perderà o meno carico. Questo aspetto, inoltre, può cambiare anche a seconda della vettura che ti trovi a seguire”.

Infine, quando gli è stato chiesto se i piloti dovranno approcciarsi in modo differente ai cordoli per evitare potenziali danni al fondo, Sainz è stato piuttosto vago…

“Dipenderà da molti fattori come le gomme o il set-up adottato. Ci sono troppe variabili in ballo ed è ancora presto per dare una risposta”.