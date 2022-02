Ferrari F1-75 | Livrea retrò di 30 anni per un ritorno al futuro

Carica lettore audio

E' un triplo salto all'indietro nel passato quello che la Ferrari ha fatto con la livrea della sua Formula 1 per la stagione 2022.

Un po' come in "Ritorno al Futuro", quando la mitica macchina del tempo DeLorean riportava 'Doc' Emmett Brown e Marty McFly dal 1985 al 1955, anche a Maranello hanno riavvolto il nastro di una trentina d'anni.

Chi pensava che con il ritorno dello sponsor Santander ci potesse essere anche quello del famoso bianco sugli alettoni, ha avuto una bella sorpresa... al contrario, per altro prevedibile dalle nuove divise ufficiali realizzate da Puma e mostrate la settimana scorsa.

In Emilia hanno scelto infatti una colorazione che non si vedeva dal 1992 sulla la F92A, con queste parti completamente scure dove erano presenti alcuni loghi e scritte di sponsor.

Successivamente gli alettoni hanno 'ospitato' altri marchi e un'ultimissima versione del genere la si è apprezzata nel 1996, primo anno di Michael Scumacher in rosso dove la F310 aveva entrambe le ali nere, ma con alcune striscie bianche dovute appunto ai partner.

Quella stagione segnò di fatto una rivoluzione e la ripartenza che poi maturò con la conquista di vittorie e Mondiali a ripetizione da parte del "Kaiser Schumi" e del Cavallino Rampante.

Nella speranza che quei risultati possano ripetersi oggi sfruttando il cambio regolamentare imposto da FIA e Liberty Media, Charles Leclerc e Carlos Sainz Jr. si presenteranno in pista con un bel richiamo al passato che diventa d'attualità con la loro nuovissima F1-75, perché oltre al nome di evocativo c'è anche la livrea.

Ferrari F1-75 Photo by: Ferrari

Detto di alettoni completamente neri, anche la parte inferiore della vettura è di questo colore, così come le appendici aerodinamiche poste davanti alle pance laterali e sulle ruote anteriori, e pure l'Halo.

Il rosso rimane opaco e ha una tonalità piuttosto scura che si rifà molto alle Ferrari d'un tempo, più tendenti al bordeaux (ma non arrivando a quello scuro visto al Mugello per i 1000 Gran Premi).

Il logo bianco dei 75 anni dalla fondazione della fabbrica da parte di Enzo Ferrari è applicato su fondo nero che sfuma in rosso lucido verso il posteriore, nella parte alta del cofano motore vicino alla telecamera e con sotto una bella bandiera tricolore, mentre più indietro ecco il numeri 16 e 55 di Leclerc e Sainz, anche questi in nero e presenti sul muso.

Ferrari F1-75 Photo by: Ferrari

Accanto al logo dei 75 anni, il rollbar riporta RadioBook, con sotto la "E" per evidenziare le componenti elettriche, la conchiglia giallo-rossa della Shell e i nomi dei piloti.

Santander trova posto con il suo stemma bianco proprio nella parte posteriore della carrozzeria, le pance laterali mantengono i loghi Ray-Ban e Shell, fra i quali ecco arrivare il nuovo sponsor Ceva.

Come negli anni passati, sotto di essi ci sono VistaJet, SKF, NGK Spark Plugs, Brembo e Manpower Group, con Snapdragon che trova spazio sul deviatore di flusso sotto le pance laterali e sull'Halo, qui assieme a Snapdragon (davanti), più Estrella Galicia 0.0, Richard Mille, Shell e AWS sopra.

Velas appare sugli specchietti, i bordi dell'abitacolo riportano ancora Ray-Ban, Estrella Galicia 0.0 e Snapdragon di fianco alla testa del pilota, con lo scudetto Ferrari, Richard Mille, OMR e Santander sui lati del muso.

Ferrari F1-75 Photo by: Ferrari

In questa zona, nella parte frontale, sopra al già citato numero dei conduttori abbiamo in nero #essereferrari (sull'attacco dell'Halo) e in bianco Velas, con sotto la conchiglia Shell e poi AWS, Palantir, Pirelli, Mahle, Santander e il classico stemma rettangolare Ferrari sulla punta del musetto.

Shell V-Power e Kaspersky Lab sono posti pure sull'ala anteriore, coi profili laterali che riportano AWS all'interno e Santander all'esterno, dove spicca il rosso della bandella aerodinamica.

I deviatori di flusso che contornano le gomme anteriori hanno un bordo giallo frontale e il logo di SnapDragon all'interno, i braccetti dello sterzo il motto della F1 #WeRaceAsOne.

Infine, spostandoci sul retro, ecco ancora Shell V-Power e Velas in bianco sull'esterno dell'ala, la cui parte centrale - quella del DRS per intenderci - è priva di scritte sull'anteriore, ma con Velas in bianco dietro.

Charles Leclerc, Carlos Sainz Jr., Ferrari Photo by: Ferrari

Un cambio importante lo subiscono anche le tute dei piloti prodotte dalla Puma, che hanno lo stesso disegno delle divise di rappresentanza mostrate la settimana scorsa.

Banda nera sul petto su cui fa bella presenza lo scudetto Ferrari sul cuore, anche le maniche sono per metà della stessa tonalità con i marchi Ray-Ban, OMR, Estrella Galicia 0.0 (a destra) e AWS, Pirelli e Palantir (a sinistra) termoapplicati in bianco.

Questa soluzione da tempo ha sostituito i ricami per ovviare alle problematiche di... peso. D'altra parte, nella F1 odierna ogni grammo risparmiato si traduce in velocità.

Sulle spalle c'è Snapdragon e più in basso il logo Puma, nella parte sotto alla fascia nera abbiamo invece la conchiglia Shell e Velas dal lato destro, e Santander e Ceva in bianco sul sinisto.

Qui la tuta di Lerclerc riporta una fascia sottile bianca che richiama la bandiera del Principato di Monaco, mentre Sainz ce l'ha gialla per la spagna.

In cintura ecco bandiere e nomi di battesimo dei due piloti, affiancato dall'hashtag #essereferrari.

Infine sugli avanbracci troviamo Richard Mille in bianco, mentre sulla coscia sinistra il monegasco ha il #16 e lo spagnolo il #55, con le scarpe che sono diventate nere.