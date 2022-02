Ferrari F1-75 | Leclerc e Sainz hanno salutato i tifosi a fine test

Carica lettore audio

La giornata odierna è stata molto importante per la Ferrari. Questa mattina il team di Maranello ha svolto lo Shakedown della F1-75, la monoposto con cui quest'anno prenderà parte al Mondiale di Formula 1 affidandola a Charles Leclerc e a Carlos Sainz Jr.

Leclerc è stato il solo a portare in pista la nuova nata, svolgendo i 15 chilometri previsti dal regolamento in un ambiente reso ovattato e poco limpido dalla classica nebbia emiliana, che in questo periodo è prassi o quasi.

Al termine della prova, avvenuta pochi minuti dopo le ore 12:00, una bella sorpresa per tutti i tifosi del Cavallino Rampante e i curiosi arrivati a Fiorano per vedere dal vivo i primi chilometri in pista della F1-75.

Leclerc e Sainz, una volta finito il lavoro odierno, hanno indossato vestiti caldi, mascherina e si sono recati a bordo pista per salutare i tifosi e firmare autografi. Un bel gesto da parte loro e della Scuderia, che quest'anno ha il chiaro obiettivo di migliorare quanto fatto vedere nel 2021 e riportarsi al vertice.

Carlos Sainz Jr., Ferrari 1 / 3 Foto di: Davide Cavazza Carlos Sainz Jr., Ferrari 2 / 3 Foto di: Davide Cavazza Tifosi 3 / 3 Foto di: Davide Cavazza

Quella di oggi è stata la prima e ultima uscita della Ferrari a Fiorano, perché ora la F1-75 sarà impacchettata e spedita al Montmelò, a una ventina di chilometri da Barcellona, per disputare il primo dei due filming day a disposizione dei team.

Il giorno successivo, proprio sulla pista catalana, si svolgerà la prima tre giorni di test invernali e pre-stagionali. I test sono fissati dal 23 al 25 febbraio. Il secondo test, invece, si terrà già a Sakhir, sede del primo Gran Premio della nuova stagione, nella seconda settimana di marzo.