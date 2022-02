Ferrari F1-75 | Forme curvy per proteggere i 1.000 CV del motore

Carica lettore audio

La demo di 15 km che la Ferrari ha effettuato a Fiorano ci ha permesso di osservare la F1-75 da dietro, visto che le immagini diffuse dal Cavallino dopo la presentazione ci hanno negato questa visuale.

I tifosi della rossa si sono innamorati al primo sguardo della monoposto a effetto suolo pensata da Enrico Cardile e David Sanchez: l'immagine frontale, sotto con Carlos Sainz alla guida, mostra tutta l'aggressività della F1-75 nei primi giri di pista.

Mattia Binotto, team principal della Scuderia, ha detto in modo molto chiaro che la configurazione aerodinamica con il doppio fondo è stata scelta dopo una lunga analisi delle due opportunità progettuali, lasciando intendere che le pance a rampa siano state valutate, ma in galleria del vento non hanno dato quei risultati che si sono visti con i fianchi alti e molto scavati nella parte superiore.

Stando alle informazioni che a mezza voce sono trapelate dalla GeS, c’è chi parla di un 7% di efficienza aerodinamica in più emersa a favore della F1-75 più vestita, rispetto a quella “nude look” che poi è stata scartata.

Toccherà ai test in Bahrain, più che a quelli di Barcellona che inizieranno il 23 febbraio, dare una risposta precisa su quale configurazione di monoposto a effetto suolo si dovrà guardare con più attenzione perché darà più prestazioni anche nel lavoro di sviluppo.

L’immagine della rossa colta da dietro ci mostra l’esistenza di una beam wing in due elementi che aiuta l’estrazione dell’aria dal grande estrattore posteriore dove va a sfociare il flusso che viene incanalato nei due canali Venturi.

Il diffusore è molto diverso da quello visto sulla show car della FIA: ha spigoli meno arrotondati per sfruttare al massimo il volume concesso dal regolamento con le forme squadrate alla ricerca del massimo carico aerodinamico che può essere generato dal corpo vettura.

La F1-75 di certo non passa inosservata anche per il generoso cofano motore: tanto è rastremato nella parte superiore, con una presa d’aria dell’airbox minima che obbliga a montare una deriva verticale per rispettare i volumi minimi, tanto diventa ingombrante più in basso nella zona delle branchie che devono sfogare il calore prodotto dai radiatori montati nelle pance.

Le 13 aperture (le prime tre sono orizzontali sulla pancia, mentre le altre diventano verticali quando si arrampicano sul cofano) evidenziano le dimensioni di una rossa che non sembra affatto snella. Ma la Ferrari “curvy” sembra sia utile a estrarre il calore della power unit 066/7 che quest’anno dovrebbe tornare a ruggire con i suoi 1.000 cavalli per sfidare Mercedes e Honda nella battaglia dei motori dove la Scuderia ambisce a tornare protagonista.

Del resto in casa della Stella ci sono alcuni timori che gli aerodinamici di Brackley si siano lasciati prendere la mano da una figura fin troppo aderente che potrebbe costringere la Mercedes a rivedere il raffreddamento con sfoghi più grandi nella coda della W13 fin troppo miniaturizzata.

Il responso della pista di Montmelò sarà determinante per valutare alcuni aspetti molto importanti che vengono prima della ricerca delle prestazioni…