Ferrari F1-75 | Fatto il primo giro a Fiorano con Leclerc!

Una freccia rossa scuro ha squarciato il silenzio di Fiorano. La nuova Ferrari F1-75 ha svolto il primo giro della sua avventura che dovrà portarla presto a correre in Formula 1 nelle mani di Charles Leclerc e di Carlos Sainz Jr.

La monoposto del Cavallino Rampante, presentata ieri via web, è entrata in pista questa mattina a Fiorano - alle ore 10:15 - per fare lo Shakedown. Appena 15 chilometri a disposizione essendo un "demo event". Al volante c'era Charles Leclerc, con un casco rosso e bianco.

La vettura ha compiuto il primo giro - e farà lo stesso per i prossimi - con gomme "demo" realizzate dalla Pirelli proprio per eventi di questo tipo. Lo ha fatto su un tracciato ricavato dai 2,9 chilometri di Fiorano, più corto della lunghezza naturale, e ha girato in senso opposto a quello solito della pista modenese.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Davide Cavazza

E così la F1-75 ha compiuto i primi metri in una giornata resa difficile e celata dalla classica nebbia che spesso accompagna la seconda parte dell'inverno della Pianura Padana e che costruisce un muro davanti a tutto quanto al di là di alcune centinaia di metri.

Dopo questo "demo test", la Ferrari spedirà la F1-75 a Barcellona per effettuare il primo dei due filming day concessi dal regolamento sportivo. Avverrà il 22 febbraio, ossia il giorno prima dell'avvio dei test pre-stagionali di Barcellona (23-25 febbraio al Montmelò).