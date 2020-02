Ferrari: ecco la scheda tecnica della SF1000 di Leclerc e Vettel

La SF1000 è sessantaseiesima monoposto con la quale la Scuderia Ferrari si presenta al via di un campionato di Formula 1.

Il 2020 sarà anche l'anno in cui Maranello festeggerà il 1000° Gran Premio (e da qui naturalmente il nome della vettura), con Charles Leclerc e Sebastian Vettel che dovranno cercare di ridare l'iride al Cavallino Rampante.

Tolti i veli alla Rossa (opaca) con alcune novità estetiche ben visibili e altre che arriveranno nei test pre-stagione, vediamo la scheda tecnica completa della vettura.

TELAIO

Telaio in materiale composito a nido d’ape in fibra di carbonio con protezione halo per l’abitacolo

Cambio longitudinale Ferrari a 8 marce più retro

Comando semiautomatico sequenziale a controllo elettronico con cambiata veloce

Differenziale autobloccante a controllo idraulico

Freni a disco auto ventilanti in carbonio Brembo (anteriore e posteriore) e sistema di controllo elettronico sui freni posteriori

Peso con acqua, olio e pilota: 745 kg

Ruote OZ anteriori e posteriori 13”

MOTORE

Cilindrata: 1600 cc

Giri massimi: 15000

Sovralimentazione: Turbo singolo

Portata benzina: 100 kg/hr max

Quantità benzina per gara: 110 kg

Configurazione: V6 90°

Alesaggio: 80 mm

Corsa: 53 mm

Valvole: 4 per cilindro

Iniezione: diretta, max 500 bar

SISTEMA ERS

Energia batteria: 4 MJ

Potenza MGU-K: 120 kW

Giri max MGU-K: 50.000

Giri max MGU-H: 125.000