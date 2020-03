Ferrari: ecco Colajanni a Melbourne, Cavallino di ritorno

Lo abbiamo lasciato nei test invernali di Barcellona come responsabile della comunicazione della F1 e lo ritroviamo nel paddock di Melbourne come un… Cavallino di ritorno. Luca Colajanni è tornato alla Gestione Sportiva della Ferrari per occuparsi della strategia del marchio.

Torna a Maranello dove è stato responsabile della comunicazione della Scuderia dal 2002 al 2013 dopo aver occupato ruoli sempre più importanti. È stato alla Marussia prima di essere chiamato in Formula E per contribuire al lancio della serie elettrica che corre in città e poi dal 2017 ha gestito i media per Liberty Media.

Adesso c’è stato il riapprodo a… casa dove Luca ritrova molte figure che aveva lasciato a Maranello, a cominciare dal team principal, Mattia Binotto, al quale è legato da una lunga amicizia.

Colajanni rimette la divisa Rossa in un momento di grande turbolenza per il Cavallino e la sua esperienza sarà molto utile a superare questa fase di bufera. Ma ci saranno altri ritorni? Chi sarà il prossimo?