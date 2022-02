F1 | Zhou esclusivo: "Pressione? Non più. Ci sono abituato"

Carica lettore audio

Valtteri Bottas non è noto per essere un gran chiacchierone, ma al momento Guanyu Zhou è decisamente meno loquace del suo nuovo compagno di squadra. A ventidue anni questo ragazzo di Shanghai è pronto per un evento storico: portare la bandiera cinese sulla griglia di partenza di un Gran Premio di Formula 1.

Una pressione non indifferente che si somma a quella che normalmente ogni pilota avverte alla vigilia della sua prima gara nel Circus. Per l’Alfa Romeo F1 Zhou è una scommessa ma non un azzardo, avendo seguito da tempo il suo percorso nelle formule propedeutiche. La grande sfida che attende Guanyu è il tempo, non tanto quello scandito dal cronometro, quanto quello necessario per mettere a fuoco un contesto tutt’altro che facile come la Formula 1.

Ma sarebbe un errore ritenere l’ex ‘allievo’ di Ferrari e Alpine un ragazzo senza le basi necessarie per mettersi alla prova, il suo curriculum non è inferiore a quello di altri piloti promossi in Formula 1, e soprattutto ha confermato nella serie cadetta una progressione che lo ha portato a terminare la scorsa stagione al terzo posto, piazzamento necessario per conquistare l’ambita superlicenza.

Zhou potrà concentrarsi su sé stesso, la squadra sa bene che avrà bisogno di tempo e Guanyu potrà anche contare su un riferimento di peso come Bottas. La sua storia sarà una delle tante che scriverà la stagione 2022, ma al di là dei risultati che Zhou riuscirà ad ottenere, il suo esordio sarà un momento storico, che potrebbe influenzare il futuro della Formula 1 molto più di quel che appare oggi.

Sei un pilota molto giovane, ma sei già stato parte dei programmi junior di Ferrari e Alpine. Quanto sono state importanti queste esperienze?

“Sono state opportunità arrivate in due fasi distinte della mia carriera. Quella in Ferrari è coincisa con il mio primo anno in monoposto, in Formula 4. Avere un programma junior è indubbiamente un grande aiuto per un giovane pilota, inizi subito a capire ciò che bisogna imparare per poter intraprendere la strada che porta alla Formula 1, ed anche avere un’assistenza in pista da parte degli ingegneri per me è stata un valore aggiunto. Il passaggio all’Alpine è coinciso con l’inizio della mia esperienza in Formula 2, che finora è stata la fase più importante del mio percorso agonistico. Il passaggio da Ferrari ad Alpine è stato motivato solo dalle maggiori opportunità di essere coinvolto nel progetto Formula 1, dal lavoro al simulatore ai test in pista”.

Guanyu Zhou e Valtteri Bottas, Alfa Romeo Racing Photo by: Alfa Romeo

Hai riscontrato differenze di approccio tra le due realtà?

“Ogni squadra ha il suo modo di operare, ma alla fine gli obiettivi coincidono, tutti vogliono essere al vertice, lavorare nel miglior modo possibile. Per me sono state ottime opportunità, perché oggi posso affrontare il mio primo Mondiale di Formula 1 con un minimo di conoscenza, ho avuto la possibilità di are dei test in pista e di capire come lavora una squadra. Sono molto grato di aver fatto parte dei programmi junior di due squadre importanti, ed oggi apprezzo ancora di più il lavoro fatto”.

Prima del weekend di gara che aprirà la stagione avrai a disposizione tre giorni di test. È pur sempre meglio dello scorso anno, quando i giorni furono la metà, ma credi che saranno sufficienti per familiarizzare con la squadra e la monoposto?

“Non sarà mai abbastanza per capire tutto a fondo, e penso che alla fine servirà molto di più il primo weekend di gara. Dalla mia esperienza ho capito che i test esplorano sempre qualcosa di diverso dalle gare, aiutano a capire tanti aspetti della monoposto, ma niente è come il weekend di gara. Non vedo l’ora che arrivi il fine settimana del Bahrain per capire quali saranno le gerarchie generali. Credo che tanto dipenderà da quanto bene e velocemente ci adatteremo alle novità e dalla capacità di saper trovare rapidamente la giusta direzione per lo sviluppo della monoposto. Tornando alla domanda, tre giorni di test non saranno sufficienti per rispondere a tutte le mie domande, ma sono fiducioso e soprattutto pronto ad adattarmi ad una guida diversa”.

Guanyu Zhou, Alfa Romeo Racing Photo by: Alfa Romeo

Il tuo esordio in Formula 1 coincide con quello del primo pilota cinese in assoluto. È un aspetto che ti mette addosso un po' di pressione?

“Beh, mi sentivo parecchio sotto pressione prima che l'accordo fosse concluso c’erano tanti rumors, e il mio paese voleva davvero che io fossi i Formula 1. Ero cosciente che se non fossimo riuscito a concretizzare tutto per il 2022 le opportunità in futuro sarebbero state molto meno, e quando finalmente tutto è stato ufficializzato la pressione è calata notevolmente".

"Poi sono cosciente che quest’anno sarò su un palcoscenico enormemente più grande, ma non è una novità in assoluto il dover fare i conti con la pressione, in fondo l’ho sempre sentita sulle mie spalle ma non mi ha impedito di continuare a migliorare ed ottenere dei risultati in pista. In Cina sono tutto molto eccitati per l’arrivo della stagione, c’è un conto alla rovescia in corso in vista della prima gara. L’unica nota un po' stonata è che quest’anno non c’è il Gran Premio di casa, ma tornerà presto”.

Hai un po' paura che il grande pubblico non ti concederà molto tempo per prendere confidenza con un contesto impegnativo come la Formula 1? Temi di essere giudicato dopo poche gare?

“Sono cosciente che dopo le prime gare arriveranno già dei giudizi, certo, ma è un aspetto col quale fanno i conti tutti i piloti che arrivano in Formula 1. La comunicazione via-internet ha dato un suo contributo in questo senso, è tutto molto più popolare ma anche i giudizi sono più affrettati. Da parte mia so di aver bisogno di tempo per adattarmi e non mi aspetto troppo in tempi brevi. Voglio approcciare le cose come ritengo giusto fare, sviluppare le mie capacità adattandomi passo dopo passo al contesto".

"Ovviamente voglio farlo il più rapidamente possibile, ma come sempre in questi casi c’è una curva di apprendimento, e specialmente nella prima metà della stagione dovrò adattarmi a tanti scenari. L’importante sarà verificare una crescita progressiva, migliorare gara dopo gara, e capire a cosa potrò ambire nella seconda metà di campionato”.

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 Photo by: Davide Cavazza