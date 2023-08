F1 | Zandvoort, Libere 3: Verstappen sull'acqua, Ferrari in crisi

Ogni volta che è rientrato in pista ha tolto un secondo: Max Verstappen ha dato una lezione di guida sul bagnato a tutti. L'olandese sulla pista di casa ha dato l'ennesima dimostrazione della sua superiorirà straripante quando si tolgono le gomme slick per usare quelle da bagnato: Max è stato l'unico a bucare l'1'22" portando a casa un incredibile 1'21"631 ottenuto con le intermedie. Piove a scrosci e i piloti sono costretti a interpretare il grip dell'asfalto, per cui non deve sorprendere se si sono viste tre interruzioni con bandiera rossa.

Il più vicino a Verstappen è stato George Russell con la Mercedes: l'inglese arrivato a 1'22"010 quando è riuscito a mandare in temperatura le gomme anteriori, impresa che non è riusciata a Lewis Hamilton che è quinto ma a quasi un secondo dalla vetta.

Sergio Perez è terzo con la seconda Red Bull: il messicano però accusa un distacco importante che apre un gruppone molto complesso che in quattro decimi raccoglie oltre dieci vetture. In queste condizioni diventa difficile fare una valutazione dei valori: Fernando Alonso con l'Aston Martin rivista e corretta è a soli 3 millesimi da Checo, ma a meno di un decimo, sesto, c'è anche Alexander Albon con la Williams che è andata migliorando man mano che l'asfalto è andato leggermenre asciugandosi in traiettoria.

Buona la sessione delle McLaren, sparite a fine turno (Oscar Piastri è settimo e Lando Norris decimo), ma con la pioggia battente i due giovani di Zak Brown erano davanti a rivaleggiare per il primato, distaccando anche super Verstappen. Sulle MCL60 sono state scelte le ali posteriori più cariche, scommettendo sul bagnato. La qualifica, quindi, sarà molto condizionata dalle condizioni meteo.

Valtteri Bottas si è inventato un giro con l'Alfa Romeo con un rigurgito di competitività: il finlandese si è messo davanti alle Ferrari. Charles Leclerc è nono a 1"4 da Verstappen: il monegasco non ha grip sull'anteriore sebbene abbia chiesto più carico frontale. Charles ha avuto serie difficoltà nell'approciare la staccata di curva 1 finendo diverso lungo nella via di fuga. Lo stesso problema di aderenza l'ha accusato anche Carlos Sainz che ha chiuso 12esimo dopo diverse divagazioni che certo non danno fiducia nella rossa. Sul bagnato la SF-23 mostra i soliti problemi e i piloti non riescono a trarne il pieno potenziale.

Pierre Gasly è 11esimo con l'Alpine, mentre Esteban Ocon è 16esimo anche dopo una "nasata" alla fine della via di fuga della curva 1. Si è difeso con le unghie Yuki Tsunoda con l'AlphaTauri, mentre ha faticato il debuttante Liam Lawson chiamato a sostituire Daniel Ricciardo dopo il crash di ieri dell'australiano, nel quale si è fratturato il metacarpo sinistro. Il neozelandese è 18esimo a oltre due secondi e mezzo dal compagno giapponese, ma Liam ha messo 26 giri per cercare di prendere confidenza con una macchina che non conosce. A una dozzina di minuti dalla fine è finito in testacoda all'ingresso della curva 13 dopo aver toccato il cordolo con la posteriore sinistra: si è girato e ha sfiorato la barriera interna con il naso prima di fermarsi contromano. La direzione gara ha subito esposto la bandiera rossa, mentre Lawson è riuscito a ripartire e tornare ai box con i suoi mezzi. Il ragazzo fa quello che può, perché non poteva esserci un debutto più complicato: dovrà andare in qualifica solo con un turno e per lo più sul bagnato.

Non ha brillato Logan Sargeant con la seconda Wiliams davanti aIco Hulkenberg 15esimo con la Haas, mentre Kevin Magnussen non ha tempo: quando la pioggia all'improvviso è aumentata di intensità, il danese ha perso la Haas all'uscita del banking della curva 3 mentre era nel giro di ingresso in pista. Kevin aveva montato un treno di intermedie inadeguate alla portata di acqua che stava cadendo mentre era già spuntato il sole: la VF-23 è partita a schiaffo a centro curva e, dopo un testacoda, Magnussen ha urtato la barriera esterna con l'anteriore sinistra. L'impatto non è stato ad alta velocità, per cui il pilota è ovviamente uscito incolume dal crash e si è scusato con la squadra via radio per l'errore. Inevitabile la bandiera rossa che è costata una decina di minuti di lavoro.

Problema analogo per Gunyu Zhou, 19esimo: il cinese con l'Alfa Romeo è finito nella sabbia a venticinque minuti dalla fine nell'approccio di curva 11. Anche Guanyu, con le intermedie mentre pioveva forte, è finito in testacoda scivolando nella sabbia della via di fuga. L'asiatico non ha riportato danni, ma è rimasto piantato nella ghiaia per cui la sessione è stata interrotta con una seconda bandiera rossa. La C43 è stata spostata grazie alla enorme gru con una strategia utilizzata solitamente sui circuiti cittadini.