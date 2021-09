F1, Zandvoort, Libere 3: Verstappen in fuga, Sainz sbatte

Ha impiegato mezz'ora per scendere in pista, facendosi attendere davanti ai 70 mila spettatori che hanno riempito le tribune tutte per lui: Max Verstappen ha annichilito gli avversari nella terza sessione di prove libere del GP d'Olanda. L'olandese con la Red Bull è stato l'unico a sfondare la barriera dell'1'10" con l'ottimo tempo di 1'09"623 ottenuto con le gomme soft.

Max ha dato quella rasoiata che ieri non si era vista e ha lasciato le due Mercedes a oltre mezzo secondo, creando un divario che ha lasciato senza parole Valtteri Bottas secondo con 1'10"179 a 556 millesimi dalla vetta.

Peggio ha fatto Lewis Hamilton relegato a sette decimi, ma il campione del mondo ha cercato di girare a lungo per prendere confidenza con una pista ostica dopo i problemi di affidabilità al motore di ieri che hanno limitato la sua permanenza sull'asfalto.

Le due frecce nere sono molto staccate, ma sono riuscite a stare davanti a Sergio Perez con la seconda Red Bull: il messicano è quarto a nove decimi dal compagno di squadra. Buona la posizione di Sergio, ma non il distacco che resta importante.

I due top team hanno ristabilito i valori, con un'egemonia di Verstappen indiscutibile, mentre è stata ridimensionata la Ferrari nel GP degli altri. La quinta posizione è stata arpionata da un ottimo Fernando Alonso con l'Alpine: lo spagnolo è a un secondo dalla vetta in un pacchetto di centro che è molto ristretto.

Dietro all'Alpine è spuntato Lando Norris con la McLaren: l'inglese non ha pagato dazio in un'uscita nella sabbia alla curva 9 e si è portato al sesto posto davanti alle due Aston Martin di Sebastian Vettel e Lance Stroll. In particolare il tedesco è stato autore di due sbavature all'uscita della temuta curva 3, ma se l'è cavata senza problemi.

I piloti sono stati pesantemente condizionati da un vento che soffiava in coda sul rettilineo d'arrivo e che è andato rinforzando con raffiche a sorpresa.

Rispetto alle aspettative innescate ieri, ci si aspettava qualcosa in più dalla Ferrari: Charles Leclerc è solo nono con la SF21, con una prestazione in linea con le "verdone", ma è solo ai margini della Top 10 davanti a Pierre Gasly con l'AlphaTauri.

Carlos Sainz è solo 16esimo, ma lo spagnolo ha sbattuto violentemente alla Curva 3 dopo una ventina di minuti del turno: l'iberico all'uscita della curva 2 percorsa in accelerazione ha perso il controllo della sua SF21 ed è finito all'improvviso in testacoda, sbattendo contro le protezioni prima con l'anteriore sinistra e poi con il retrotreno.

Immediata l'esposizione della bandiera rossa (ed è la quinta di questo weekend olandese) e c'è voluto un po' di tempo per spostare la Rossa con una gru dal braccio molto lungo. E' da vedere se i meccanici saranno nella condizione di riparare la Ferrari del madrileno che non è tornata ai box del Cavallino prima della conclusione della sessione.

L'incidente di Carlos Sainz Jr, Ferrari SF21 Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

La Ferrari, insomma, è rientrata nei ranghi del centro gruppo e anche Leclerc non è stato immune da un errore nel momento in cui cercava di estrarre il massimo dalla SF21. La Rossa non sembra bilanciata come l'abbiamo vista ieri e, forse, risente del vento più del previsto. Vedremo in qualifica.

Fuori dai dieci si inserisce Daniel Ricciardo con la seconda McLaren, pochi millesimi davanti al sorprendente Nicholas Latifi capace di arrampicarsi al 12esimo posto con la Williams, mentre il più blasonato George Russell si è accontentato di un 14esimo posto, giusto davanti ad Antonio Giovinazzi di 25 millesimi.

Esteban Ocon è 13esimo con l'Alpine: il francese ha perso una parte dell'ibrido nel giro buono per cui la sua prestazione non è giudicabile. In difficoltà Yuki Tsunoda: il giapponese con 29 giri percorsi è il pilota che ha fatto più strada con l'AlphaTauri, seguito da Robert Kubica: il polacco ha ereditato la C41 di Kimi Raikkonen che è stato fermato dal COVID-19.

Robert ha messo insieme 28 tornate, ma pagherà la mancanza delle prove libere di ieri. E' stato bravo perché non ha chiuso ultimo sulla pista che per le sue difficoltà è la peggiore che ci potesse essere: si è messo alle spalle Mick Schumacher con la Haas, mentre Nikita Mazepin è davanti per un soffio. Si rifarà in qualifica, mettendo a frutto la sua esperienza.