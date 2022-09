F1 | Zandvoort, Libere 3: Leclerc ci crede, Max si è avvicinato

Carica lettore audio

I dubbi sono stati chiariti subito: Max Verstappen, al netto dei timori legati al cambio, ha dato la misura di quanto può valere la Red Bull. Il leader del mondiale arriva a 1'11"793 con le gomme soft e paga meno di due decimi alla Ferrari di Charles Leclerc.

Nella terza sessione di prove libere del GP d'Olanda Max che ieri si era coperto, oggi ha messo le carte in tavola non facendo subito una grande differenza con la migliore concorrenza, accontentandosi della terza piazza. Spa-Francorchamps sembra lontana: il leader del mondiale sarà ovviamente in lotta per la pole position, ma senza la superiorità vista in Belgio perché la rossa sembra aver ritrovato lo smalto che sembrava perduto.

Charles Leclerc, dopo essersi lamentato del sottosterzo che è riuscito a eliminare solo aumentando l'incidenza dell'ala anteriore, ha spinto la F1-75 a 1'11"632 con la mescola più morbida. La rossa si candida alla partenza al palo in "casa sua".

La Ferrari sembra debba vedersela con la Red Bull, ma deve guardarsi anche dalla Mercedes: la W13 su un tracciato da alto carico riesce a innescare le gomme nella giusta finestra di funzionamento, potendo rivaleggiare con le rosse. George RUssell è arrivato a 66 millesimi da Leclerc, confermando quanto le frecce d'argento avevano già mostrato ieri. Il dubbio è che il motore 066/7 sia ancora sgonfio rispetto alla mappatura che verrà usata in qualifica e in gara, ma la freccia d'argento sembra competitiva come in Ungheria.

Carlos Sainz non ha trovato un giro perfetto (una piccola sbavatura in curva 9) e lo spagnolo è quarto con un distacco di tre decimi dal compagno di squadra: la sensazione è anche la Ferrari del madrileno possa essere competitiva, mentre è più staccato Lewis Hamilton, quinto, ma con un "buco" di mezzo secondo dalla vetta.

Checo Perez, con il fondo in stile Ferrari diverso da quello di Verstappen, ha dimezzato il distacco della sua Red Bull visto ieri: il messicano è arrivato a 20 millesimi da Lewis, segno che ha trovato la via per sfruttare meglio la RB18. Potrebbe diventare temibile quando i tempi conteranno per la griglia.

Settimo è Fernando Alonso con l'Alpine (con Esteban Ocon solo 14esimo) davanti a due tedeschi, Sebastian Vettel con l'Aston Martin e Mick Schumacher con la Haas. Il figlio del Kaiser deve dimostrare nei risultati di meritarsi un posto in F1, visto che il meracto si sta chiudendo senza di lui.

In flessione la McLaren solo decima con Lando Norris: l'inglese ha patito un'attivazione dell'ala mobile in ritardo, ma il danno è stato di qualche centesimo e non giustica il secondo che è venuto fuori alla fine. Daniel Ricciardo è in caduta libera solo 17esimo con la seconda papaya.

Kevin Magnussen è 11esimo con l'altra Haas davanti Lance Stroll con l'AMR22. Alexander Albon con la Williams conferma che la FW44 può ambire alla Q2: l'anglo-thailandese è 12esimo con Nicholas Latifi inchiodato all'ultimo posto.

Male le AlphaTauri: Gasly, in partenza per l'Alpine, è 15esimo: con l'AlphaTauri si è meritato una ripresa solo per l'uscita nelle vie di fuga nel finale quando ha abbattuto un cartello di segnalazione. Il francese è subito davanti a Yuki Tsunoda segno che quello è il limite della macchina di Faenza. In difficoltà anche le Alfa Romeo con Valtteri Bottas e Guanyu Zhou davanti a Latifi. Troppo poco per ambire a dei punti...