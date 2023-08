F1 | Zandvoort, Libere 1: Verstappen è profeta in patria

C'era già il pubblico delle grandi occasioni per seguire l'idolo di casa e Max Verstappen non ha deluso gli arancioni firmando il miglior tempo nella prima sessione di prove libere del GP d'Olanda in programma a Zandvoort. L'unico brivido il campione del mondo se l'è concesso dopo la bandiera a scacchi facendo un taglio nella ghiaia alla curva 3: ha voluto valutare come si comporta la Red Bull RB19 in caso di taglio? Non è il tipo che lascia niente al caso e non dava la sensazione che avesse commesso un errore. Max ha chiuso la sessione con il tempo di 1'11"852 ottenuto con le gomme soft e la scia di Tsunoda. Una prestazione non eccezionale, visto che è stato tre decimi più lento rispetto allo scorso anno, ma l'asfalto era ancora ammantato della sabbia soffiata dalle dune vicino al mare.

Dietro alla Red Bull spunta Fernando Alonso con l'Aston Martin: lo spagnolo è a 278 millesimi dal campione del mondo con la AMR23 molto rivista e corretta (nuovo fondo e diffusore) che sembra essersi rimessa in carreggiata dopo le ultime gare balbettanti. Nella tabella dei tempi non figura Lance Stroll costretto ai box per un problema alla power unit Mercedes dopo un paio di giri. Per il canadese è una stagione dufficile...

Positiva la prestazione di Lewis Hamilton con la Mercedes: il sette volte campione del mondo è a 373 millesimi con la W14. Il distacco poteva essere più contenuto perché l'inglese ha dovuto fare una correzione su una monoposto nervosa. Lewis è in dirittura per il rinnovo del contratto e continua a suonarle a George Russell relegato a un 11esimo posto a sei decimi dal compagno di squadra. Il team di Brackley ha fatto alcuni esperimenti in vista della stagione 2024.

Sergio Perez è quarto con la seconda Red Bull: il messicano è a oltre quattro decimi, ma Checo ha svolto una buona simulzione di gara. Continua a stupire Alexander Albon con la Williams: l'anglo-thailandese ha preceduto la McLaren di Lando Norris che ha iniziato il turno con l'ala vecchia, mentre Oscar Piastri, ottavo, si è concentrato su quella nuova. Fra le due monoposto papaya si è infilato Logan Sargeant che deve meritarsi il rinnovo nella squadra di Grove.

La top 10 è completata dall'AlphaTauri di Yuki Tsunoda ottimo nono, mentre Daniel Ricciardo è solo 13esimo a tre decimi dal giapponese. Ci si aspettava qualcosa di più dall'Alpine: ESteban Ocon è decimo (il francese si era preoccupato perché l'acceleratore elettronico era impazzito perché il potenziometro non andava a dovere...), mentre Pierre Gasly è 12esimo ma a un soffio.

Non abbiamo ancora parlato di Ferrari: la squadar del Cavallino non ha portato novità, ma ha fatto diversi esperimenti con Charles Leclerc e Robert Shwartzman che ha preso la SF-23 di Carlos Sainz, per effettuare il primo turno FP1 che la FIA riserva ai rookie. Il collaudatore ha potuto scoprire qual è l'effettiva rispondenza della rossa in pista con il simulatore.

La prestazione dle russo con licenza istraeliana non è giudicabile perché le due Ferrari sono state le uniche monoposto a non montare le gomme soft. Leclerc figura al 16esimo posto, mentre il terzo pilota è 19esimo. Il monegasco ha svolto un long run raccogliendo dati interessanti, mentre il ragazzino ha lavorato sul setup, ma senza cercare le prestazioni: la rossa gli è parsa molto instabile nel posteriore. La Scuderia ha iniziato la sessione con una macchina scarica, dotata solo di un elemento della beam wing, mentre nella seconda parte si è scelta una configurazione più consona a Zandvoort. In pista c'è anche il direttore tecnico, Enrico Cardile, segno che il lavoro era finalizzato anche al 2024.

Nico Hulkenberg ha causato la bandiera rossa a 18 minuti dalla fine mentre era 15esimo: il tedesco ha perso la sua Haas nel corso del giro 13 nel giro di lancio con le gomme soft alla curva 14. Nico, mentre stava andando alla corda, ha perso il posteriore della Vf-23 e, dopo un testacoda completo, è uscito nella via di fuga sopraelevata sbattendo leggermente con la ruota anteriore destra, senza provocare grandi danni alla vettura. Inevitabile l'interruzione del turno per spostare la Haas in una posizione di sicurezza. Kevin Magnussen, confermato alla Haas insieme al tedesco, è 15esimo davanti a Valtteri Bottas con l'Alfa Romeo ricolorata da un artista di strada, con Guanyu Zhou 17esimo. La squadra di Hinwil sembra in caduta libera: non basta cambiare le livree...