F1 | Zandvoort, Libere 1: sorpresa Mercedes, Verstappen cambio ko

La sorpresa che non ti aspetti: a Zandvoort c'è già il pubblico della domenica tutto per Max Verstappen. L'idolo di casa ha fatto solo sette giri con la gomme hard e poi si è fermato in pista per il cedimento del cambio alla curva 3 sopraelevata, dopo essere stato il più veloce fin a quel momento. L'olandese è tornato ai box senza togliersi il casco, infastidito per lo stop alla trasmissione: la Red Bull aveva chiesto alla FIA di poter aprire i sigilli per la sostituzione di un alberino che ieri era stato autorizzato, ma evidentemente il problema era altrove. Sessione finita per il campione del mondo.

E allora si è aperta la porta a un momento di gloria per le Mercedes che hanno chiuso la prima sessione di prove libere del GP d'Olanda ai primi due posti con George Russell capace di 1'12"455 con le soft, precedendo di 240 millesimi Lewis Hamilton. Le frecce d'argento tirano fuori gli artigli nel giro secco dopo le delusioni di Spa, ma Zandvoort è più vicina all'Ungheria dove Russell aveva siglato la sua prima pole in F1.

Dopo un lungo lavoro di messa a punto, lavorando sulle altezze, le W13 hanno mostrato anche un buon passo. Dietro alle Mercedes c'è Carlos Sainz che il suo tempo di 1'12"845 (+390 millesimi) lo ha ottenuto prima, quando la pista era ancora green. mentre Charles Leclerc ha indugiato di più nella comprensione delle hard e passato alle soft non è andato oltre il sesto posto, pagando tre decimi al compagno di squadra e sei alla Stella.

Davanti al monegasco ci sono le due McLaren di Lando Norris e Daniel Ricciardo che viaggio di conserva, anche se l'inglese stacca l'aussie di due decimi. Male Sergio Perez: con la seconda RB18 il messicano ha commesso alcuni errori a causa di un evidente sottosterzo. Il distacco è pesante, quasi un secondo. E senza il riferimento di Verstappen la squadra campione del mondo sembra essere andata nel pallone...

Le due Alpine seguono con Fernando Alonso e Esteban Ocon ottavo e nono, davanti alla Williams di Alexander Albon di nuovo in bella evidenza: se l'anglo-thailandese è nella top 10,Nicholas Latifi chiude la lista ultimo degli ultimi!

Durante questa sessione abbiamo visto i piloti che hanno provato gli specchietti più grandi in vista del prossimo anno e la FIA ha autorizzato di aprire il DRS in anticipo nel banking.

Mick Schumacher è 11esimo con la Haas con Kevin Magnussen 13esimo. Il tedesco è sotto investigazione per aver provato a tornare in pista mentre era stata esposta la bandiera rossa per Verstappen. Fra le due Haas c'è Lance Stroll con la migliore Aston Martin, mentre Sebastian Vettel è 15esimo.

Pierre Gasly con l'AlphaTauri ha preceduto il quattro volte campione dle mondo. Delude l'Alfa Romeo 16esima con Guanyu Zhou e 18esima con Valtteri Bottas.