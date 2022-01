F1 | Yamamoto nuovo consulente Red Bull Powertrains

Carica lettore audio

Dopo aver portato la Red Bull e Max Verstappen a trionfare nel Mondiale piloti 2021, la Honda ha ufficialmente dato l’addio alla Formula 1, mentre il team di Milton Keynes ha realizzato una propria divisione powertrain per gestire autonomamente i propulsori giapponesi.

Se in una prima fase di transizione la Honda continuerà a realizzare i motori dalle strutture nipponiche, gran parte dello staff che ha lavorato al progetto della power unit 2021 è già stato spostato su altri progetti.

Anche Masashi Yamamoto, responsabile F1 di Honda, lascerà la casa giapponese alla fine di questo mese per abbracciare il ruolo di consulente per la Red Bull e supportare il team anglo austriaco.

Nel corso di una intervista, Yamamoto ha spiegato che nel suo nuovo ruolo sarà un punto di contatto tra Red Bull e Honda in modo da garantire che la partnership tra le due società rimanga solida.

Il campione dei piloti 2021 Max Verstappen, Red Bull Racing, 1a posizione, festeggia a Parc Ferme con la sua squadra, tra cui Helmut Marko, consulente, Red Bull Racing e Masashi Yamamoto, direttore generale, Honda Motorsport

“Abbiamo creato una nuova compagnia e vogliamo creare qualcosa che renda la persone felici. Se continueremo a vincere in Formula 1 i fan saranno contenti”.

“Ho firmato un contratto con la Red Bull Powertrains. Su richiesta di Christian Horner ed Helmut Marko, è stata chiesta la mia presenza per continuare a supportarli”.

“Si tratta di un contratto tra due società, quindi non posso scendere nei dettagli, ma posso confermare che come membro di Red Bull Powertrains lavorerò per aiutarli”.

Yamamoto ha poi spiegato come il suo obiettivo principale sarà quello di fare da collegamento tra la Red Bull Powertrains e la Honda per garantire che lo sviluppo delle power unit prosegua senza intoppi.

“Ad esempio, se volessero comprendere meglio la cultura giapponese e quella della Honda, ed avere una relazione più stretta col costruttore, sarò in grado di supportarli. In sostanza è un ruolo di ponte tra la Red Bull ed il Giappone”.

Yamamoto ha poi ammesso che sarà presente ad alcune gare nel suo nuovo ruolo ed ha spiegato che la sua decisione di abbandonare la Honda è arrivata dopo l’addio della Casa giapponese alla F1.

“L’ho deciso a marzo dello scorso anno. Ero stato nominato responsabile del motorsport nel 2016 ed il mio primo obiettivo è stato quello di vincere il campionato SUPER GT, centrato nel 2018”.

“Nei tre anni successivi mi sono dedicato alla F1 e sin dall’inizio ho sempre pensato che questo lavoro avrebbe rappresentato il culmine della mia esperienza con Honda. Credo di aver messo a disposizione tutta la mia esperienza”.

“Mi chiedevo se saremmo riusciti a vincere con la Red Bull nel primo anno per poi trovarci in lotta con la Mercedes l’anno successivo, ma non è andata così. Soltanto al terzo anno di collaborazione, grazie alle capacità di guida di Verstappen ed al grande lavoro della squadra, siamo riusciti ad imporci nel campionato”.

