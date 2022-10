F1 | Wolff: "W14 diversa dalla W13 nel DNA e nell'architettura"

Carica lettore audio

Da rivoluzionaria a incompresa. Da spauracchio a impaurita. Da punto di riferimento a esempio concreto da non dover ripetere. Questa, in poche parole, è la parabola discendente della Mercedes W13, monoposto che avrebbe dovuto continuare il percorso dominante della Stella a tre punte nell'era ibrida della F1 e, invece, l'ha fatto terminare in maniera brusca, inattesa.

Se si considera che il punto più alto di questa vettura è arrivato il giorno della foto collettiva al secondo test invernale, quello fatto a Sakhir, in Bahrain, è lecito capire quanto la vettura più ammirata durante i test sia stata anche il flop più fragoroso.

Un buon numero di podi, ma zero vittorie, sebbene fosse affidata alle sapienti e talentuose mani di piloti del calibro di Lewis Hamilton e George Russell. Tutto sembrava apparecchiato per continuare la dinastia. Poi le prime, grosse difficoltà. Un inizio di stagione da incubo, seguito da un periodo di comprensione della vettura molto lungo, che ha richiesto aggiornamenti, modifiche, settimane di lavoro che hanno dato sì buoni frutti, ma non quelli sperati.

Non è un caso che Toto Wolff, team principal della Mercedes, abbia dichiarato ad Austin che la prossima monoposto del team che ha sede a Brackley, la W14 E-Performance, sarà una macchina concettualmente differente da quella che continua a correre nel Mondiale 2022 di Formula 1.

"Ci sono diverse ragioni legate al fatto che siamo più lenti della Red Bull", ha ammesso Wolff. "Per prima cosa la nostra monoposto genera troppo drag (resistenza all'avanzamento, ndr). Questo è un aspetto che dobbiamo risolvere per il prossimo anno e il Budget Cap gioca un ruolo importante".

"Non possiamo produrre una quantità infinita di pezzi a bassa resistenza aerodinamica o passare molto tempo nella galleria del vento per trovare soluzioni. Dunque sarà una cosa che dovremo affrontare per il prossimo anno".

George Russell, Mercedes W13 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Proprio per il tanto drag generato dalla W13, gli ingegneri Mercedes hanno deciso di cambiare rotta nella progettazione della W14. La futura monoposto che sarà svelata nei primi mesi del prossimo anno avrà un DNA completamente diverso da quello attuale.

"Credo che il DNA della monoposto 2023 sarà differente da quello della macchina attuale, questo è chiaro. Non significa necessariamente che la nostra carrozzeria avrà un aspetto molto diverso, ma certamente ciò che fa parte del DNA della vettura, l'architettura della stessa, la cambieremo".

Nello sviluppo della W14 la Mercedes potrà tornare a contare su un numero maggiore di ore in galleria del vento. Avendo vinto il titolo iridato Costruttori 2021 la squadra diretta da Wolff ha visto ridursi il monte ore a propria disposizione così come previsto dal regolamento sportivo. Ora, con il terzo posto acquisito, potrà tornare a livelli più alti potendo lavorare maggiormente nel tunnel del vento. Un vantaggio, questo, da non sottovalutare nell'arco del 2023.

"Nel 2023 avremo un vantaggio significativo, ovvero potremo passare più tempo in galleria del vento rispetto alla Red Bull. Per noi quest'anno è stato uno svantaggio, perché per tutto il 2021 siamo stati il team leader e poi abbiamo vinto il titolo Costruttori, quindi per tutta la prima metà del 2022 abbiamo avuto il 7% in meno di tempo della Red Bull in galleria del vento rispetto ai 18 mesi precedenti e molto meno della Ferrari".

"Ora la situazione è invertita. Rispetto alla Red Bull avremo il 14% di tempo in più se arriveremo terzi nel Mondiale e questo, nel tempo, è esattamente l'obiettivo del regolamento: dare il potenziale per recuperare lo svantaggio", ha concluso Wolff.