F1 | Wolff: "Vantaggio Red Bull ampliato con le ultime novità"

In occasione del Gran Premio d’Ungheria a Budapest, Red Bull si è presentata con un significativo pacchetto di aggiornamenti, il secondo della stagione dopo quello portato a Baku durante il weekend del Gran Premio dell’Azerbaijan.

L’aspetto più evidente ha riguardato le pance, soprattutto nella zona dell’ingresso delle bocche dei radiatori, riviste dal punto di vista dimensionale per lasciar maggior spazio all’undercut sottostante. Allo stesso modo, anche il vassoio è stato modificato, con la parte più avanzata rialzata per convogliare in maniera differente il flusso d’aria. Ulteriori novità sono state apportate nella zona dei brake duct anteriori e del fondo.

Una risposta anche a tutti i pacchetti portati dagli avversari nel corso della stagione, con Ferrari, Mercedes e McLaren che hanno cambiato in maniera significativa la propria vettura per risalire la china, andando per certi versi nella direzione dettata dalla scuderia anglo-austriaca. Proprio in Ungheria e Belgio, due tracciati molto differenti tra loro per caratteristiche, sono poi giunte alcune delle vittorie più schiaccianti della stagione, con oltre mezzo minuto di vantaggio sulla scuderia rivale più diretta.

Le bocche riviste della RB19 Photo by: Giorgio Piola

Analizzando la prima metà di stagione e gli ultimi appuntamenti, il Team Principal della Mercedes, Toto Wolff, ha spiegato che il dominio di Verstappen è indubbio, con una superiorità schiacciante per gli avversari, anche per chi, proprio come la Stella, ha rivoluzionato il proprio progetto per tentare di chiudere il gap. Tuttavia, rispetto al periodo di dominio della squadra di Brackley, secondo Wolff ci sono delle differenze.

"Non so se il nostro dominio sia stato simile o minore, perché credo che ci siano stati anni in cui lo abbiamo fatto allo stesso modo, ma almeno avevamo due macchine che lottavano tra loro. Quindi c'era un po' di divertimento per tutti, ma al momento non è così", ha detto il Team Principal riferendosi al fatto che Verstappen abbia schiacciato la concorrenza interna, mentre dal 2014 al 2016 in Mercedes si è vissuta la lotta tra Hamilton e Rosberg, che in due occasioni si è risolta nell’ultimo GP dell’anno.

Al di là del mero risultato della pista, Wolff è convinto che l’ultimo aggiornamento portato dalla Red Bull abbia nuovamente ampliato il vantaggio sugli inseguitori: “È quello che è e io dico spesso che è una meritocrazia e sta a noi reagire. Ci aspettavamo questo divario? Certamente no. Credo che con l'ultimo step di aggiornamento, sembra che abbiano un altro vantaggio che sono stati in grado di sfruttare. Ma, ancora una volta, mi fa pensare che dobbiamo solo impegnarci e fare il miglior lavoro possibile".

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19 Photo by: Erik Junius

La Red Bull ha vinto tutte le 12 gare disputate finora in questa stagione, superando il record di vittorie consecutive mai registrato da parte di una singola squadra. A inizio anno, lo stesso George Russell non aveva nascosto il suo timore che, a livello di performance pura, la Red Bull avesse il potenziale per essere la prima squadra della storia a vincere tutte le gare nel corso della stagione.

Sebbene i vertici della scuderia abbiano in precedenza respinto questa ipotesi, sottolineando come ciò fosse improbabile a causa della rimonta degli avversari e dei possibili imprevisti in gara, Helmut Marko ha ora ammesso che potrebbe trattarsi di un sogno realizzabile.

"Se si pensa in modo logico, allora no [perché molte cose possono andare storte durante un singolo weekend di gara]. Ma non abbiamo mai pensato di poter vincere anche le prime 12 gare, quindi perché non farlo ora?", ha aggiunto il consulente della squadra di Milton Keynes.