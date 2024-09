F1 | Wolff svela: "Ho scelto Kimi 5 minuti dopo l'addio di Hamilton"

Toto Wolff si gode il momento. La prima conferenza stampa con il tandem di piloti che porterà in pista le stelle d’argento nel 2025 ha visto il team principal della Mercedes al centro della scena, con George Russell seduto alla sua destra e Andrea Kimi Antonelli a sinistra. La partenza di Lewis Hamilton crea uno scenario nuovo, sia Russell che Antonelli sono figli del vivaio della squadra, piloti che Wolff (insieme ai suoi collaboratori) ha selezionato e supportato nel percorso propedeutico fino alla Formula 1. Per la prima volta si è potuto sedere tra due suoi ‘ragazzi’, con una dose d’orgoglio che il team principal non ha mascherato.

La scena è stata tutta per Antonelli, e non avrebbe potuto essere diversamente. Il prolungamento di contratto di Russell (un’opzione esercitata dalla squadra) era cosa scontata fin da inizio stagione, l’esordio in Formula 1 di Antonelli di scontato non aveva nulla. Wolff ha però stupito tutti, confermando che nella sua testa la staffetta Hamilton-Antonelli ha preso forma molto tempo fa.

“Si, ho preso la mia decisione cinque minuti dopo che aver saputo da Lewis che sarebbe passato in Ferrari – ha ammesso – ovviamente ci sono state sul tavolo altre opzioni, soprattutto abbiamo anche tenuto in considerazione l’opzione Max visto cosa è successo alla Red Bull. Ma istintivamente questi due ragazzi seduti al mio fianco sono la line-up che ho sempre pensato. Abbiamo accelerato il programma di Kimi, ed eccoci qui”.

Andrea Kimi Antonelli, George Russell, Mercedes-AMG F1 Team Foto di: Mercedes AMG

La parola è subito passata ad Antonelli, ed ovviamente prima ancora dei complimenti per aver traguardo eccezionale Kimi si è visto porre una serie di domande sull’incidente di cui è stato protagonista della sessione FP1 di ieri. “Non è stato di certo l’inizio ideale – ha commentato Kimi – ho imparato la lezione ma sinceramente avrei voluto farlo in modo diverso. Non posso andare in pista cercando immediatamente il limite, la pista era molto scivolosa ed il grip più basso del previsto. Ho spinto troppo, di sicure nelle prossime occasioni cercherò solo di arrivare al limite in modo progressivo”.

“Subito dopo l'incidente i successivi 30 minuti sono stati davvero difficili – ha aggiunto Antonelli - ma poi ho dovuto resettare tutto perché dovevo subito tornare in pista per le qualifiche F.2, e questo mi ha aiutato a voltare pagina”. “Siamo in Formula 1 e ognuno di noi ha molte responsabilità – ha aggiunto Wolff – siamo un gruppo di lavoro di 1000 persone, e credo che Kimi abbia imparato ieri cosa vuol dire. È stato duro per lui sentire che un suo errore ha complicato il lavoro di George”.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes F1 W15, dopo l'incidente durante le FP1 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images

Antonelli ha raccontato i suoi primi giri al volante di una Formula 1, del suo programma di test (che proseguirà) con la monoposto 2022, della scelta di correre con il numero 12 (“l’ho sempre usato dalla F4, non ho nessun motivo per cambiarlo”) e dell’essere consapevole del grande lavoro che lo attende. Poi la parola è tornata a Wolff, il quale ha voluto spazzare il campo da un grande punto interrogativo che aleggia sul futuro della squadra. E se dovesse liberarsi Verstappen in prospettiva 2026?

“La nostra attenzione ora è tutta su George e Kimi, lo ribadisco. Questi due ragazzi sono il futuro, ovviamente la cosa più importante sarà vedere come George e Kimi si ambienteranno come tandem, ma non vedo davvero alcuna ragione in questa fase per non dare loro la fiducia. Non avremmo optato su George e Kimi se non fossimo convinti al 100% che siano la scelta migliore per la Mercedes. Ora ci concentreremo sulla fine di questa stagione e sulla prossima, poi quando parleremo di 2026 lo faremo molto apertamente.