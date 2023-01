F1 | Wolff sul 2023: "Dobbiamo essere realisti sul gap da Red Bull"

Carica lettore audio

La casa tedesca è reduce da una stagione 2022 impegnativa, in cui inizialmente ha lottato contro le oscillazioni causate dal porpoising sulla sua W13.

Tuttavia, un intenso lavoro durante la stagione per risolvere i problemi ha permesso di fare progressi in avanti e la squadra è stata in grado di ottenere una doppietta nel Gran Premio del Brasile.

Il periodo invernale ha dato alla Mercedes l'opportunità di ripensare le aree critiche della sua vettura e alcuni inidizi fanno pensare a un cambio di concept aerodinamico.

Tuttavia, Wolff ha spiegato che in realtà il team ha deciso di mantenere un design simile a quello della passata stagione anche per il 2023, in quanto convinto che ci sia ancora molto potenziale da sfruttare.

Ma piuttosto che ipotizzare che la Mercedes possa essere in grado di iniziare la campagna 2023 con prestazioni nettamente superiori a quelle dello scorso anno, Wolff ha preferito abbassare le aspettative.

Secondo Wolff, infatti, Mercedes dovrebbe rimanere realistica riguardo alla sfida che la attende per tentare di chiudere il gap dalla Red Bull, la quale ha dominato per gran parte dello scorso anno.

"Penso che abbiamo capito perché abbiamo fatto un passo indietro, quali sono i punti deboli e dove abbiamo delle lacune nella comprensione [della monoposto]", ha spiegato Wolff.

"Stiamo lavorando duramente per mettere a punto una vettura che sia in grado di risolvere tutti questi problemi. Ma solo quando inizieremo i test potremo vedere se avremo sbloccato il potenziale che crediamo sia sempre stato presente nella vettura".

Toto Wolff, Team Principal Mercedes Photo by: Michael Potts / Motorsport Images

"Non abbiamo dubbi che, quando si parte con un ritardo di mezzo secondo, sarà difficile recuperare il ritardo accumulato rispetto a team come la Red Bull o la Ferrari".

"Ma, detto questo, siamo super determinati a farlo. Però dobbiamo fissare le nostre aspettative a un livello realistico".

Le possibilità della Mercedes di tornare a lottare in testa nel 2023 sono state ostacolate dal fatto che, per diversi mesi, si è concentrata sulla risoluzione dei problemi della vettura piuttosto che sullo sviluppo per migliorare le prestazioni.

Ciò ha fatto sì che Mercedes sia rimasta in svantaggio per gran parte della stagione, fino a quando non è stato introdotto un promettente pacchetto di aggiornamenti in occasione del Gran Premio degli Stati Uniti.

La speranza di Toto Wolff è che la Mercedes possa misurarsi con gli altri top team fin dall'inizio della stagione 2023, considerando che ciò potrebbe anche fornire una buona piattaforma su cui proseguire per il resto dell'anno.

"Se le nostre prestazioni saranno quelle sperate, ci piacerebbe partecipare alle lotte in testa alla classifica. Penso che sarebbe un punto di partenza", ha spiegato il Team Principal della casa tedesca.

"Ma non lo diamo per scontato. Potrebbe anche darsi che i distacchi siano come quelli che c'erano alla fine della scorsa stagione".

"Penso che ci sia ancora così tanto potenziale all'interno della nostra vettura, nel concept aerodinamico scelto, nel modo in cui la guidiamo e così via. Forse il nostro percorso di sviluppo potrà essere più rapido nei mesi a venire".