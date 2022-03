F1 | Wolff sicuro della legalità delle pance Mercedes

Carica lettore audio

L’attesa per vedere l’evoluzione della Mercedes W13 è stata ampiamente ripagata questa mattina quando la Freccia d’argento si è svelata con un design delle pance assolutamente rivoluzionario. Non è soltanto l’ingresso delle pance, estremamente ridotto, ad aver attirato l’attenzione, ma anche il design del cono anti intrusione adesso divenuto un vero e proprio elemento aerodinamico separato dalle bocche dei radiatori.

Il nuovo progetto della Stella ha suscitato qualche malumore in casa Red Bull. In una conversazione privata con un giornalista di Auto Motor und Sport, divenuta immediatamente pubblica ed in un primo momento smentita dal team di Milton Keynes, Christian Horner ha sottolineato come il design della versione B della Mercedes violi lo spirito del regolamento.

Alle parole del team principal della Red Bull ha risposto, a distanza, Toto Wolff che ha evidenziato la perfetta legalità del progetto.

“Il processo è molto chiaro. Quando il tuo team prende una specifica direzione progettuale di sviluppo, avendo la FIA come controllore, si inviano i dati CAD ai responsabili della Federazione e li si rende parte del processo”.

Indipendentemente dal fatto che la FIA dia il via libera al progetto, con la nuova struttura di governance in F1 le regole possono essere modificate con una super maggioranza per evitare che una squadra utilizzi una innovazione considerata illegale.

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Se la FIA e la FOM dovessero spingere per un cambiamento sarà sufficiente l’appoggio di sole otto squadre per una modifica immediata delle regole.

Quando Motorsport.com ha chiesto a Toto Wolff se sia preoccupato che questa vicenda possa dare il via ad una nuova lotta politica nel caso in cui le W13 dovessero dominare in pista, il team principal della Mercedes è parso piuttosto tranquillo.

“Credo sia normale che, in alcuni casi, quando si porta una innovazione si crei un dibattito simile a quello che abbiamo avuto oggi. Era un qualcosa di atteso e per questo motivo adesso c’è un nuovo sistema di governance con una super maggioranza”.

“Sinceramente avrei preferito rimanere con il vecchio sistema di governance. Se una vettura porta in pista una innovazione non è corretto eliminarla se è conforme ai regolamenti”.

“Penso che la FIA e la F1 gestiranno il tutto con attenzione e nello spirito di questo sport. Abbiamo realizzato il progetto in contatto con la FIA e per questo motivo penso che non ci saranno problemi”.