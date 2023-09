F1 | Wolff: "Red Bull può solo sabotarsi per non vincere tutti i GP"

Ogni gara che passa si ha la netta sensazione che Red Bull Racing possa compiere quello che gli inglesi chiamano 'sweep', ovvero vincere tutte le partite - in questo caso i gran premi - di una stagione di Formula 1, senza lasciare nemmeno le briciole agli avversari.

Le Red Bull RB19 hanno vinto sino a ora 14 gare su 14, con lo score di 12 successi ottenuti da Max Verstappen - 10 di questi consecutivi, record assoluto dopo aver battuto il precedente firmato da Sebastian Vettel - e 2 da Sergio Perez.

Una monoposto, quella ideata dal gruppo di lavoro diretto da Adrian Newey, priva di punti deboli, almeno sino a ora. Inoltre, nelle mani di Max Verstappen, appare invincibile ogni domenica di più. Se con Sergio Perez appare forte, ma non imbattibile, con l'olandese la situazione peggiora (per gli avversari) in modo tangibile.

Le RB19 hanno avuto la forza di dominare su tutte e 14 le piste affrontate sino a ora. Tracciati molto diversi tra loro: ad alto carico, a basso carico, cittadini, piste semipermanenti, permanenti, con curve veloci, curve lente, tratti misti, tratti veloci. Insomma, ovunque.

Al termine del Gran Premio d'Italia, il team principal di Mercedes, Toto Wolff, è giunto a un'amara conclusione: quest'anno la Red Bull non vincerà tutte le gare in calendario solo se riuscirà a rovinarsi con le proprie mani. Un segno di resa evidente, che per certi versi sorprende, ma è detto in modo realista.

"Penso che debbano rovinarsi da soli per non vincere tutte le gare di questa stagione", ha affermato il manager austriaco senza troppi giri di parole.

Toto Wolff, Team Principal e CEO, Mercedes-AMG Photo by: FIA Pool

"E, tra l'altro, è un record che riterrei davvero bello, perché significa la perfezione. Noi non ci siamo riusciti perché i nostri due piloti si sono buttati fuori a Barcellona (al Gran Premio di Spagna 2016 vinto poi, per altro, da Max Verstappen, al primo centro in F1) e per un motore rotto al Gran Premio della Malesia sempre di quell'anno".

Se Wolff ha dato grande importanza alla striscia di vittorie fatta dalla Red Bull e alla possibilità che possa vincere tutte e 22 le gare di quest'anno, ha poi snobbato in maniera evidente il record di 10 vittorie consecutive appena ottenuta da Max Verstappen.

"Per me questo tipo di record è completamente irrilevante. Erano irrilevanti nei giorni migliori della Mercedes, e non so quante gare abbiamo vinto di fila. Non sapevo nemmeno che esistesse un conteggio del numero di gare vinte".

"Pertanto, chiedermi di commentare qualche risultato è difficile perché non ha mai avuto un ruolo significativo nella mia vita. Ma il risultato in sé dimostra che un grande pilota con una grande macchina sta gareggiando a un livello estremamente alto".