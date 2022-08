F1 | Wolff: "Qualifica inaccettabile, la peggiore in 10 anni"

Carica lettore audio

Ad una sola gara dalla pole position a sorpresa di George Russell in Ungheria, la Mercedes non è riuscita a trovare una risposta al perché del suo pesante distacco a Spa-Francorchamps.

In un fine settimana in cui le penalizzazioni in griglia per alcuni piloti di vertice hanno dato alla Mercedes un'altra buona possibilità di andare a vincere, Lewis Hamilton e George Russell hanno chiuso solo al settimo ed all'ottavo posto (partiranno quarto e quinto).

Ma a preoccupare di più è stato il fatto che Hamilton è stato più lento di ben 1"8 rispetto alla Red Bull di Max Verstappen.

Wolff, dunque, ha dichiarato che un'inversione di tendenza così drammatica rispetto all'Ungheria per la Mercedes non è stata una cosa facile da digerire per lui.

"Non si può essere in pole tre settimane prima, anche se in condizioni molto diverse e su un tracciato diverso, e poi trovarsi a 1"8 nella gara successiva", ha detto. "Quindi c'è qualcosa che non riusciamo a capire o a capire bene".

"È chiaro che la Red Bull è in un campionato a sé stante, visto che la Ferrari che la segue è staccata di otto decimi. Ma questa non è una consolazione".

"Per me è la peggior sessione di qualifiche degli ultimi 10 anni. E a prescindere dalle posizioni in cui partiremo domani, essere in pole il fine settimana precedente e tre settimane dopo essere staccatissimi, è semplicemente inaccettabile per noi stessi".

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Hamilton, che si schiererà quarto sulla griglia di partenza grazie alle vetture che si sono qualificate davanti a lui e che hanno subito penalità per il cambio degli elementi della power unit, ma continua anche ad essere più veloce del compagno Russell, ha dichiarato di essere in difficoltà nel trovare una spiegazione a ciò che è andato storto.

"Non avrei mai pensato che ci fossero due secondi di differenza. È molto, molto peggio di quanto pensassi", ha detto.

"Sicuramente non ha senso, ma è così, abbiamo provato di tutto. Ho messo e tolto tutto, ho cambiato ali, ho cambiato assetto, ho fatto di tutto in questo weekend".

"Ho provato un sacco di cose ed è sorprendente vederci così lontani. Forse loro sono andati avanti, non so se hanno fatto degli aggiornamenti o meno, ma è difficile".

Wolff ha ribadito che non c'è una risposta ovvia del perché la Mercedes sia così lenta, poiché ci sono diversi fattori che entrano in gioco.

"Voglio dire, se lo capissimo, potremmo reagire", ha detto. "Ma la macchina ha molto drag in rettilineo. Lewis ha detto che è come se si trascinasse dietro un paracadute".

"È instabile al posteriore. È sottosterzante nelle curve otto e nove. Rimbalza in quelle ad alta velocità e non dà fiducia ai piloti".

"Insomma, non ho sentito nulla di positivo sulle prestazioni della vettura in questo fine settimana e per tutto il fine settimana. Quindi credo che sia arrivato il momento di fare un bilancio e decidere cosa fare l'anno prossimo".