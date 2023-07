F1 | Wolff minimizza la fuga di ingegneri Mercedes verso Red Bull

Da quando è stato lanciato il progetto Red Bull Powertrain, oltre 120 persone sono passate dalla Mercedes alla squadra di Milton Keynes, tra cui alcuni ingegneri chiave che attualmente guidano lo sviluppo della Power Unit 2026 in collaborazione con il partner tecnico Ford.

Allo stesso modo, anche Audi ha assunto personale per lavorare nel suo stabilimento di in Germania, al momento in fase di ristrutturazione per completare anche quegli elementi accessori, come il simulatore, che aiuteranno nello sviluppo della Power Unit.

Tuttavia, secondo il Team Principal Toto Wolff, la Mercedes non ha sofferto per la perdita di così tante ingegneri. "Penso che si tratta di un progetto molto ambizioso come Red Bull Powertrains, un progetto molto coraggioso", ha spiegato Wolff quando gli è stato chiesto di parlare dei trasferimenti di personale da Motorsport.com.

Toto Wolff, Team Principal e CEO, Mercedes-AMG Photo by: FIA Pool

"HPP ha 1000 dipendenti e ne ha persi alcuni per la Red Bull, così come ne ha persi per la Ferrari e per la Renault. Ma è successo anche il contrario".

"Non ci vantiamo delle persone che si sono unite a noi dalla Red Bull. Non farò alcun nome. Abbiamo un costante afflusso di persone provenienti dalla Red Bull, così come dagli altri team. Quindi questo accade continuamente. Alle persone che hanno assunto auguriamo il meglio. Alcuni di loro erano al limite nella nostra organizzazione e sono finiti lì [in Red Bull] in una posizione di leadership, ma va bene così. È stata data loro una seconda ancora di salvezza".

Anche Hywel Thomas, amministratore delegato di HPP, ha minimizzato l'impatto delle partenze verso Milton Keynes: "Credo che per noi sia stato un grande cambiamento avere un concorrente a 40 miglia di distanza. È dai primi anni 2000, quando la Cosworth era a Northampton, che non avevamo due costruttori così vicini", ha spiegato l'ingegnere britannico sottolineando la vicinanza tra Mercedes e Red Bull.

Red Bull Racing RB19, dettaglio del motore

"Aenza dubbio hanno assunto un certo numero di persone. E alcuni di loro sono venuti da noi. Non c'è alcun segreto, e non c'è alcun problema: le persone muovono le loro carriere e vogliono essere coinvolte in progetti diversi. Abbiamo trovato molte persone valide che si sono unite a noi per sostituire quelle che se ne sono andate, abbiamo trovato molte persone davvero forti che sono state promosse all'interno dell'azienda".

Thomas ha rivelato che HPP ha intensificato il suo programma di assunzioni: "Questo ci ha fatto cambiare direzione ad alcune cose che stavamo facendo in termini di assunzioni. Ma abbiamo sempre avuto una forte pipeline di laureati, di giovani ed entusiasti ingegneri che entrano in azienda e abbiamo solo accelerato un po' questo percorso".