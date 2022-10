F1 | Wolff: "Mercedes W13 più leggera pensando già al 2023"

Carica lettore audio

Toto Wolff ricarica le pile della Mercedes in vista del GP degli Stati Uniti. Il team principal della Stella aveva saltato la trasferta di Suzuka, lasciando il campo a James Vowles, l’ingegnere capo degli strateghi di Brackley. Ad Austin, invece, il manager austriaco sarà regolarmente al suo posto nel box delle frecce d’argento.

“La doppia trasferta di Singapore e in Giappone è stata frustrante per il team: non ci siamo trovati nella condizione di correre in aria pulita per massimizzare il potenziale della nostra vettura in gara. Vogliamo concludere questa stagione con determinazione e i risultati delle ultime due gare ci renderanno solo più determinati a farlo”.

Toto Wolff, Team Principal e CEO di Mercedes AMG Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

La Mercedes è tutta concentrata al prossimo anno: lo staff tecnico diretto da Elliott, ma è atteso il rientro a tempo pieno di James Allison sempre più coinvolto F1 e sempre meno nel seguire lo sviluppo della barca per la Coppa America di Ineos, porterà in Texas una serie di novità tecniche che potrebbero essere orientate alla monoposto 2023…

“Dobbiamo utilizzare il limitato tempo a disposizione in pista per fare dei passi avanti in questa stagione, ma soprattutto per apprendere quanto più è possibile nella definizione della macchina del 2023: questi sono i due obiettivi che ci spingono in questo appuntamento”.

Lewis Hamilton ancora insegue la prima vittoria stagionale con la W13 e la freccia d’argento per la prima volta potrà avvicinarsi al peso minimo (798 kg) con una sensibile cura dimagrante portata a termine dai tecnici di Brackley…

“La W13 disporrà ad Austin dell’ultimo pacchetto di aggiornamento previsto per quest’anno. Non credo che cambierà drasticamente le nostre fortune, ma speriamo che ci faccia fare un passo avanti, avvicinandoci ai primi”.

Toto a Singapore aveva lasciato intendere che le novità per Austin erano state “congelate” per motivi di budget, ma lo sforamento dei costi 2021 da parte della Red Bull può aver portato a rivedere certi piani, scatenando una corsa al riarmo di pezzi che erano stati pensati ovviamente per tempo. La Mercedes, insomma, pensa al presente e al futuro, ma vorrebbe dare anche una dimostrazione muscolare in pista…