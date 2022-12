F1 | Wolff: "Lotte politiche abbastanza normali nel 2022"

Carica lettore audio

La Mercedes è stata una delle scuderie più colpite dal problema del porpoising, che ha condizionato la maggior parte della griglia di partenza al momento del debutto delle vetture di nuova concezione per il 2022.

Il problema si è aggravato a tal punto da spingere la FIA ad intervenire per motivi di sicurezza e ad introdurre modifiche alle regole aerodinamiche per il 2023, una mossa contro la quale si erano schierati alcuni team, tra cui la Red Bull.

Un'ulteriore polemica è emersa ad ottobre, quando la Red Bull è stata scoperta a violare il budget cap nel 2021, con alcuni rivali che hanno chiesto una sanzione più severa della multa di 7 milioni di dollari e delle restrizioni ai test aerodinamici che invece gli è stata inflitta.

Ci sono stati anche dibattiti regolari sulle azioni della direzione gara riformata quest'anno dalla FIA, che alla fine ha portato ad abbandonare la rotazione dei direttori di gara.

Alla domanda di Motorsport.com su come abbia trovato i vari scontri politici in F1 nel 2022, il team principal della Mercedes, Toto Wolff, ha ritenuto che fossero normali, in quanto i team hanno lavorato per proteggere le loro posizioni.

"Si tratta di proteggere la propria struttura e credo che tutti lo facciano, cercando di essere all'avanguardia o di proteggere, o in un certo senso di capire dove va la politica", ha detto Wolff.

"Penso che sia abbastanza normale. Non credo che ci siano stati più giochi o meno giochi. Ognuno vive secondo i propri standard".

"Penso che si sia trattato di una situazione abbastanza normale, direi".

Le varie lotte politiche del 2022 sono state lontane dall'intensità della battaglia tra Mercedes e Red Bull vista l'anno scorso mentre i rispettivi piloti, Lewis Hamilton e Max Verstappen, lottavano per il campionato del mondo.

La Mercedes si è trovata fuori dalla lotta per il vertice per gran parte dell'anno, in quanto ha faticato a gestire il nuovo regolamento tecnico, in parte a causa del problema del porpoising.

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG, Zak Brown, CEO, McLaren Racing Photo by: Erik Junius

Anche quando si è diffusa la notizia della violazione del budget cap da parte della Red Bull, Wolff non è stato uno dei personaggi che ha chiesto a gran voce un'azione severa, ruolo che invece è spettato a Laurent Mekies della Ferrari e a Zak Brown della McLaren.

Sulla scia della sentenza, Wolff ha ritenuto che la sanzione della FIA fosse probabilmente "troppo" per la Red Bull ma "troppo poco" per la Mercedes, e si è concentrato sulla forza del sistema di governance che dissuaderà i team da future violazioni.

"Al di là della sanzione sportiva e di quella finanziaria, che ovviamente ha una certa risonanza nel mondo reale, c'è una grande conseguenza a livello di reputazione", ha detto Wolff in Messico.

"Ed è per questo motivo che credo che nessuna squadra si metterà in gioco, perché non si vuole che i propri partner e la propria squadra vengano trascinati in questa situazione".

"Viviamo in un mondo trasparente e conforme. Tutto ha bisogno di una governance e lo sport ne ha bisogno. Come sport in generale, questo è il vero risultato dell'intero processo".