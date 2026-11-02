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F1 | Wolff incorona Antonelli: “Ha dimostrato che si può vincere restando una brava persona”

Il team principal Mercedes celebra il titolo mondiale di Kimi e lancia un messaggio alla Formula 1: “Il modello del pilota egoista e spietato è morto”. Poi racconta la scelta fatta dopo l'addio di Hamilton, i dubbi arrivati dall'esterno e la pressione vissuta dal ventenne italiano nel weekend decisivo.

Roberto Chinchero

Pubblicato: 2 nov 2026, 17:13

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Toto Wolff, Mercedes

Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Toto Wolff ha aspettato che Kimi Antonelli diventasse campione del mondo per togliersi qualche sassolino dalle scarpe. Non tanto per rivendicare una scelta che due anni fa aveva suscitato parecchio scetticismo, quanto per sottolineare ciò che, a suo giudizio, rende speciale il nuovo campione della Formula 1. Non soltanto il talento, la velocità o la maturità dimostrata a vent'anni, ma un insieme di valori che il team principal Mercedes considera sempre più importanti nello sport moderno.

“Il concetto di vincere a qualsiasi costo, di essere egoisti, opportunisti e spietati per il proprio tornaconto, appartiene al passato. Quel modello di pilota è morto. Abbiamo un nuovo campione che rappresenta valori come umiltà, integrità, lealtà e rispetto. Kimi dovrebbe essere un esempio per tanti giovani delle formule minori, ma anche per alcuni piloti di Formula 1 che si sentono privilegiati. Quelli che si lamentano continuamente via radio, quelli che protestano, quelli che finiscono contro gli altri. Guardate questo ragazzo di vent'anni e chiedetevi cosa potreste fare per migliorare”.

Wolff non fa nomi, ma il messaggio è inequivocabile. “Questa è la Formula 1 moderna. Kimi la rappresenta non soltanto per il talento, ma per i suoi valori. Il talento ce l'hanno tutti a questi livelli, ma bisogna anche essere delle brave persone. Lui ha dimostrato che si può battere chiunque restando una brava persona”.

È una presa di posizione che va oltre la celebrazione del titolo. Per Wolff, il successo di Antonelli rappresenta anche la conferma di una filosofia che Mercedes ha seguito fin dal momento in cui ha deciso di affidargli il sedile lasciato libero da Lewis Hamilton.

“Quando Lewis venne a casa mia quella mattina, sapevo già cosa stava per succedere. Nel momento in cui mi confermò che sarebbe andato alla Ferrari, istintivamente capii che Kimi sarebbe salito sulla nostra macchina. Era appena iniziata la sua stagione in Formula 2. Chiamai Bradley e James Allison e dissi: Kimi guiderà la Mercedes. Mi chiesero di cosa stessi parlando, ma avevamo già tutti i dati necessari. Non servivano altre conferme. Per me non è mai sembrato un rischio”.

Una convinzione rimasta immutata anche quando il primo anno in Formula 1 si è trasformato in un percorso molto più complicato del previsto. O, meglio, più complicato di quanto molti osservatori si aspettassero, perché Wolff sostiene di aver messo in conto fin dall'inizio una stagione difficile.

“All'interno della squadra non c'è mai stato un dubbio. Ola (Källenius, presidente del consiglio di amministrazione Mercedes-Benz) era completamente d'accordo con la decisione. I dubbi arrivavano dall'esterno, da altre squadre, da altri piloti che pensavano di meritare quel sedile, dai media e anche da persone che allora erano partner della Mercedes e oggi non lo sono più. Ci dicevano che era assurdo mettere un diciottenne sulla macchina di Hamilton, che avrebbe dovuto fare un altro anno in Formula 2 oppure crescere alla Williams, come aveva fatto George”.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Toto Wolff, Mercedes, Andrew Shovlin, Mercedes

Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Le critiche aumentarono durante la lunga serie di gare senza punti e dopo le lacrime di Spa, nell'estate del 2025. “A quel punto quelli che dicevano 've l'avevo detto' trovarono ancora più spazio. Ma per noi non cambiò nulla. Era un progetto di almeno due anni. Il secondo avrebbe dovuto confermare ciò che avevamo visto in lui. Credo che oggi quella conferma sia arrivata”.

La fiducia, tuttavia, non ha impedito ad Antonelli di vivere con tensione il weekend decisivo. Wolff ha raccontato un episodio avvenuto lontano dalle telecamere, quando Kimi si è presentato nel suo ufficio.

“Di solito, quando viene da me e chiude la porta, so che ha qualcosa che lo preoccupa. Mi ha detto che era molto difficile gestire tutte quelle persone che già venerdì e sabato si congratulavano per il Mondiale, quando il lavoro non era ancora finito. Suo padre e io, senza esserci consultati, gli abbiamo detto sostanzialmente la stessa cosa: non è diverso da quando correvi per vincere un campionato di karting. La pressione è la stessa. Lui non era d'accordo, ma gli ho spiegato che anche da bambino sentiva quella pressione. Doveva soltanto guidare come sa fare, senza pensare al resto. E se non fosse successo in Messico, sarebbe potuto succedere a San Paolo”.

Una conversazione che, secondo Wolff, ha aiutato Antonelli a ritrovare serenità. “Si è alzato ed era felice. Credo che siamo riusciti a costruire attorno a lui una vera protezione, fatta dalla famiglia, dagli amici, dalle persone che gli vogliono bene e dalla squadra. Uno scudo che impedisce alle influenze negative di raggiungerlo”.

Anche per Wolff, però, il momento della conquista del titolo ha avuto qualcosa di sorprendente. Non tanto per il risultato, che ormai considerava alla portata di Antonelli, quanto per la propria reazione emotiva.

“Ero seduto nel garage, come faccio da dodici anni. La gara stava finendo e non provavo assolutamente nulla. Mi sono persino chiesto cosa ci fosse che non andava in me, perché avrei dovuto sentire qualcosa. Invece niente. Eravamo concentrati sul lavoro, come durante tutto il weekend. Poi l'ho visto nello stadio. Ho visto quel ragazzo che aveva appena conquistato il suo primo Mondiale in maniera dominante. Ed è stato bellissimo”.

Per il manager austriaco, questo titolo ha un significato differente rispetto a quelli conquistati con Hamilton. “Vincere con Lewis è stato incredibile. Sentivamo di essere parte della storia di uno dei più grandi campioni di sempre, e porterò quei successi con me per tutta la vita. Ma con Kimi è diverso. Per me è ancora quel bambino che veniva nel garage Mercedes a undici anni. È cambiato pochissimo, anche nell'aspetto. Qualche settimana fa cercavo di contattarlo e mi hanno risposto che era in un parco acquatico per il suo compleanno. Fantastico! È bello che sia rimasto così”.

Wolff guarda già oltre il primo titolo. Non vuole che Antonelli sia ricordato soltanto per essere diventato il più giovane campione del mondo. Gli ha parlato di un obiettivo molto più ambizioso, prendendo spunto da una riflessione che Lapo Elkann gli aveva confidato sul nonno Gianni Agnelli: la capacità di rimanere una figura rilevante per tutta la vita.

“Ho detto a Kimi che dobbiamo lavorare insieme affinché rimanga importante per tutta la sua carriera. Ha davanti altri venticinque anni, perché credo che guiderà più a lungo di chiunque altro. Voglio potermi voltare indietro, tra tanti anni, e dire che non è stato un fenomeno di una sola stagione, ma qualcuno che ha continuato a migliorare e a lasciare il segno”.

Per Wolff il Mondiale conquistato in Messico non rappresenta il punto d'arrivo del progetto Antonelli. È la conferma che la strada scelta era quella giusta e, soprattutto, l'inizio di una nuova fase. “Se riusciremo a dargli una macchina capace di vincere, sarà in lotta per altri titoli. Questo è stato il primo, e ce ne saranno altri".

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