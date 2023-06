F1 | Wolff: "Faremo grossi cambiamenti nel 2024, ma budget salvo"

Mercedes, così come tutti gli altri team di Formula 1, è concentrata su due fronti fondamentali. Il primo è capire sino in fondo le potenzialità del nuovo pacchetto introdotto a Monte-Carlo sulle W14 per capire se possa essere una buona base per l'anno prossimo, mentre il secondo riguarda proprio la monoposto 2024.

Le novità dedicate alle W14 hanno portato le Frecce Nere a migliorare non poco nelle prestazioni, soprattutto in gara, e a colmare parte dei divario dai primi.

Ciò che a Brackley sanno, è che sebbene queste novità stiano dando buoni frutti, non basteranno affatto per far tornare Mercedes dove i vertici del team vogliono stare. Per questo occorrerà investire ulteriori risorse per realizzare qualcosa di differente, cambiamenti ancora più ampi che possano riportare Mercedes a lottare per vincere gare e titoli.

Da quando la Formula 1 ha introdotto il Budget Cap, è ancora più difficile colmare divari importanti tra un team e l'altro. Certo, aiutano nell'affrontare stagioni con quantità di denaro ragionevoli per chi riesce a partecipare, ma ha anche controindicazioni.

Toto Wolff, team principal di Mercedes, ha affermato di non essere preoccupato dal tetto dei costi. A suo avviso il team potrà sfruttare le risorse per affrontare un ulteriore cambiamento radicale nel 2024 senza eccedere al limite imposto.

"Abbiamo creato un'enorme organizzazione nel nostro dipartimento finanziario, composta da 46 persone, che monitora il tetto dei costi fino all'ultima vite", ha detto Wolff.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

"Questa organizzazione segue l'andamento delle spese durante tutto l'anno e quello che abbiamo fatto è stato assegnare le risorse a vari progetti".

"L'anno scorso siamo rimasti al di sotto di questa linea per tutto l'anno e lo siamo anche quest'anno. Considerando un normale programma di sviluppo per il prossimo anno, siamo ancora abbastanza in linea con le previsioni".

Wolff ha spiegato che gli aggiornamenti introdotti al GP di Monaco hanno avuto un ottimo impatto sulle W14, ma anche che il team è ancora alle prese con la comprensione del nuovo comportamento così da avere dati certi su cui lavorare per le idee 2024. A tal proposito, a Brackley si stanno già provando diverse cose, ma che non andranno a intaccare il monte risorse da spendere per la prossima stagione.

"La cosa positiva è che stiamo imparando costantemente a capire cosa fa la macchina. Per il prossimo anno ci saranno alcuni cambiamenti fondamentali nel design, ma non stiamo costruendo qualcosa. Si tratta piuttosto di capire cosa stiamo simulando, e questo non si misura in denaro. Si tratta di capacità di contenimento di alcune componenti o di ore in galleria del vento", ha concluso Wolff.