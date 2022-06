F1 | Wolff: "E' ora di cambiare il disegno della pista di Monaco"

Carica lettore audio

Houston, abbiamo un problema. Frase resa celebre nelle sale dei cinema dal capolavoro Apollo 13, ora attuale più che mai se apportata alla Formula 1. Serve però un leggero ma significativo cambiamento per poterla utilizzare anche per il circus iridato: togliere il nome della città texana per inserire quello di Monaco.

Chi lo avrebbe mai detto? Chi avrebbe potuto pronosticare - anche solo due decadi or sono - che il Principato sarebbe finito in maniera così pesante al centro di discussioni legate al disegno della pista? Le vetture, soprattutto con l'adozione della propulsione ibrida, hanno visto incrementare a dismisura le proprie misure.

La pista cittadina di Monte-Carlo, al contrario, non ha subito modifiche importanti e la carreggiata è rimasta pressoché la medesima nel corso dei decenni. Domenica abbiamo assistito all'ennesimo GP privo di grosse emozioni (se non quelle date dai sorpassi sotto la pioggia di Sebastian Vettel e quello di George Russell su Lando Norris).

Lewis Hamilton, Mercedes W13, Esteban Ocon, Alpine A522 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Ne sa qualcosa la Mercedes, con Lewis Hamilton rimasto alle spalle di Fernando Alonso per oltre 30 giri sebbene la W13 del 7 volte iridato fosse più rapida per gran parte della seconda frazione di gara dopo la ripartenza della corsa.

L'accaduto ha fatto drizzare le antenne anche in casa Mercedes, team che fino all'anno scorso non si era praticamente mai posto il problema - almeno pubblicamente - perché dominatore della serie e anche delle strade del Principato. Al termine della gara Toto Wolff, team principal della squadra che ha sede a Brackley, è intervenuto con forza, auspicando cambiamenti importanti della pista per aumentare lo spettacolo ed evitare che vetture molto lente possano condizionare il risultato di altri piloti com'è successo ieri tra Fernando Alonso e Lewis Hamilton.

"Penso che dovremo fare valutazioni sulla pista di Monaco. Se una vettura più rallentare di quasi 5 secondi e bloccare tutti è un peccato anche per lo spettacolo e la gara stessa. Quindi forse possiamo considerare il disegno del tracciato e pensare se possiamo intervenire. In questo modo non ci troveremo di fronte a una processione, a un gioco di strategia o a una gara di qualificazione".

"Credo che Fernando abbia assolutamente influenzato la gara di Lewis. Avrebbe potuto lottare con Lando Norris e anche con George Russell, perché il suo ritmo era buono per lottare con loro. Ma 5" più lenti di chi ti precede, in questo caso Fernando, andava come una Formula 2. Dobbiamo guardare a questo aspetto, qui c'è da fare spettacolo. Monaco è un luogo fantastico ed è sempre fantastico essere qui, ma dobbiamo forse considerare il disegno della pista. Non possiamo più andare avanti con vetture più lente di 5 secondi che sono impossibili da superare".

George Russell, Mercedes W13, Fernando Alonso, Alpine A522 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Automobile Club de Monaco, promotrice del GP di Monaco, e la F1 stanno parlando per cercare di trovare un accordo e rinnovare il contratto che continuerebbe a portare il Circus iridato tra le strade del Principato. Secondo Wolff, le trattative non saranno una parte importante che determinerà l'eventuale rinnovo del contratto tra le parti in questione, ma sarà oggetto di discussione.

"Non credo che le modifiche al disegno della pista di Monaco siano fondamentali per il rinnovo. Credo ci siano delle valutazioni commerciali da fare, ma è chiaro che entrambe le parti troveranno un compromesso, perché noi abbiamo bisogno di Monaco e Monaco ha bisogno della Formula 1".

"Per quanto riguarda la pista, forse è un'illusione. Non saprei dove poter guidare se non su queste strade. Il tunnel è una parte veloce, ma non so cosa si possa fare. Forse potremmo eliminare la chicane all'uscita del tunnel e farla diventare un rettilineo. E poi il Tabaccaio, non so... Il Tabaccaio sarebbe troppo veloce. Forse qualche frenata forte... Ma qui sto parlando da progettista della pista e, in realtà, non ho la minima idea di come poter fare", ha concluso il manager austriaco.