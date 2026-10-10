F1 | Wolff duro: "Chi pensa che Mercedes favorisca Antonelli è senza cervello, dovrebbe guardare i Teletubbies"

Toto Wolff non ha usato mezzi termini durante la conferenza stampa riservata ai team del Gran Premio di Singapore. Il team principal della Mercedes ha definito "senza cervello" coloro che hanno sostenuto che la scuderia abbia favorito Andrea Kimi Antonelli nella corsa al titolo, aggiungendo con sarcasmo che farebbero meglio a limitarsi a guardare i Teletubbies.

Come spesso accade nelle lotte iridate, soprattutto quando uno dei due piloti gode di un vantaggio consistente sul compagno di squadra in classifica, non mancano teorie del complotto e accuse di disparità di trattamento all'interno del team. Voci che avevano già accompagnato parte della stagione, ma che Toto Wolff ha voluto nuovamente smentire con decisione, respingendo ogni ipotesi di favoritismo.

Gli ultimi in ordini di tempo sono nati dopo il cedimento del motore sulla macchina di George Russell durante l’ultimo Gran Premio in Malesia, quando a pochi giri dalla fine ha dovuto parcheggiare la propria vettura a bordo pista perdendo altre 15 punti che si sommano altri ritiri già accusati nel corso dell’anno.

George Russell, Mercedes Foto di: Srinivasa Krishnan

Uno zero che, però, va letto in un contesto più ampio e che richiama quello che finora è stato uno dei principali punti deboli della Stella: l'affidabilità. Nel corso della stagione anche Antonelli è stato costretto al ritiro a causa di un cedimento tecnico e, al di là dei punti persi in gara, ha dovuto fare i conti con diversi problemi anche nelle sessioni di prove libere, tra cui a Baku dove un guasto gli è costato parte della FP1 e della FP2.

Inoltre, anche i clienti Mercedes hanno accusato diversi problemi nel corso del campionato, in particolare sulla componente elettrica, tanto che in Austria la Stella è intervenuta con un primo aggiornamento volto a migliorarne l'affidabilità. Lo zero di Russell in Malesia è però arrivato nel momento peggiore possibile, considerando che la sostituzione della PU era già in programma, ma soltanto per la gara successiva.

Russell aveva concordato con il team di attendere Austin per sostituire la Power Unit, dove Mercedes introdurrà una versione aggiornata del turbo insieme all’ADUO, concentrando così tutte le penalità in un solo weekend. Il cedimento accusato a Sepang ha però costretto la Stella a montare una nuova PU già a Singapore, facendo scattare la penalità ma senza poter beneficiare dell’ADUO, che non era ancora disponibile.

George Russell, Mercedes, Toto Wolff, Mercedes Foto di: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Complice l'ottimo stato di forma di Antonelli, la cui crescita era già emersa nel finale della scorsa stagione e che si è confermata quest'anno, con l'italiano costantemente più veloce in gara quando si tratta di gestire le gomme, così come le varie difficoltà (ed episodi sfortunati) incontrate da Russell nel corso di quest'anno, sui social hanno preso piede polemiche su presunti favoritismi che Wolff ha voluto spegnere in modo diretto e chiaro.

"Chiunque lo pensi è senza cervello. Voglio dire, è completamente insensato. Ci è già successo in passato con i fan di Lewis [Hamilton]”, ha spiegato il Team Principal Mercedes in conferenza stampa, riferendosi a quando nel 2024 si alzò un ambiente di polemica attorno a presunti favoritismi a favore di George Russell contro Lewis Hamilton, soprattutto sui social.

"Non so cosa stia succedendo! Pensano che io abbia un pulsante con scritto 'motore di George in avaria ora'? O che svantaggi un pilota rispetto all'altro mentre stiamo lottando per il campionato costruttori? Abbiamo sempre avuto la mentalità di fornire a tutti lo stesso materiale”.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

"Ma immagino che questo sia il punto a cui sono arrivati i social media oggi. Le persone si nascondono dietro ai loro schermi e poi attaccano. C'è molta polarizzazione e a volte leggo quello che la gente scrive. Lo trovo esilarante. Queste persone contribuiscono davvero al mio intrattenimento quando insultano la squadra o me stesso. Sono Satana, a quanto ho sentito. Quindi sì, nel complesso, è divertente".

“Ho davvero, zero comprensione e rispetto per chi se ne esce con queste cose. Piuttosto che guardare la Formula 1, dovrebbero guardare i Teletubbies o, non so, Topolino. Ho sempre cercato, da quando sono entrato in Formula 1, persino ai tempi della Williams, di essere il più equilibrato e trasparente possibile con i piloti".

Non è la prima volta che il Team Principal della Stella cita il noto cartone per bambini come esempio, come aveva già fatto in Ungheria per un altro caso. Wolff ha però voluto ribadire che tra Antonelli e Russell non esistono favoritismi, sottolineando come il team abbia sempre cercato di mantenere un approccio equilibrato nei confronti di due piloti cresciuti sotto la sua ala e passati entrambi dall’accademia Mercedes.

Toto Wolff, Mercedes Foto di: Max Slovencik / Getty Images

“Mi sono posto come sfida quella di mantenere sempre l'equilibrio. E non è stato facile con Lewis e Nico [Rosberg] all'epoca. Ed è per questo che la gente può pensare quello che vuole, ma l'integrità da questo punto di vista è qualcosa di importante per me, e i piloti lo sanno."

"Abbiamo Kimi da quando aveva 11 anni. È parte integrante della squadra. È bellissimo vederlo crescere, trovarsi ora nella posizione di lottare per un campionato a un'età così giovane, con il talento che ha. E poi dall'altra parte c'è George, che è con noi da quando aveva 17 anni – qualcuno per cui provo molte emozioni e compassione. Siamo molto legati. Trascorriamo del tempo fuori dalla pista con [la fidanzata di Russell] Carmen e [mia moglie] Susie”.

"Se la gente vedesse che viaggiamo insieme, prendiamo il caffè nello stesso bar, andiamo in palestra insieme... Ecco perché è piuttosto fastidioso che ci siano dei lunatici, privi di qualsiasi comprensione di come funzionino i rapporti umani, che se ne escono con questo tipo di accuse. Quindi non presto alcuna attenzione a tutto ciò. La cosa più importante è che George sappia com'è fatta la squadra, e che lo sappia Kimi, e cercheremo sempre di dare loro pari opportunità.

"Anche se ora per Kimi è più realistico vincere il campionato in termini di pura probabilità matematica, daremmo comunque a George le stesse opportunità. Ed è importante, è l'ethos e l'integrità su cui la squadra opera dal 2013, da quando sono arrivato io. E continueremo a seguirli. Poi la gente può pensare quello che vuole”.