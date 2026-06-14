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F1 | Wolff durissimo: "Oggi abbiamo perso due volte: male l'affidabilità e anche la strategia"

L'austriaco fa i complimenti alla Ferrari, ma è furioso con la Mercedes: "Non è accettabile fermarsi di nuovo per un problema elettrico, ma abbiamo perso la gara perché non abbiamo dato un ordine di squadra ai due piloti: ne dovremo parlare".

Franco Nugnes
Franco Nugnes
Pubblicato:
Toto Wolff, Mercedes

Toto Wolff, Mercedes

Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Si è rotta la sequenza delle vittorie consecutive. La Mercedes colleziona la prima sconfitta stagionale dopo sei successi di fila. La W17 accusa un grave problema di affidabilità: Kimi Antonelli è stato costretto ad accostare a bordo pista al giro 60, mentre era secondo, a causa di un cedimento della batteria, lo stesso guasto che aveva fermato anche George Russell nel GP del Canada. 

Toto Wolff, team principal e azionista del team Mercedes, mastica amaro, amarissimo: il manager austriaco ci mette la faccia andando subito in diretta su Sky Formula 1 dopo una giornata nera, ma non accetta la pesante sconfitta della Stella. 
“Voglio iniziare riconoscendo il bel momento per voi italiani: è un momento meraviglioso, perché avete Kimi come pilota in testa al mondiale e c’è la Ferrari che è tornata a vincere. Sono contento per Lewis, sono contento per Fred e la Ferrari”.  

La Scuderia che abbiamo visto in pista a Barcellona è una rivale per il titolo, vista la classifica?  
“Sì assolutamente, si vede che Lewis va forte e che è in una fase mentale nella quale si sente molto forte e l’ho apprezzato per 12 anni. È un grande peccato per Kimi, soprattutto dopo quel secondo stint che è stato mostruoso: ha recuperato veramente tanto terreno sui primi lì davanti”. 

George Russell e Andrea Antonelli di nuovo in bagarre a Barcellona, prima del ritiro dell'italiano

George Russell e Andrea Antonelli di nuovo in bagarre a Barcellona, prima del ritiro dell'italiano

Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Il bolognese si è fermato per un problema elettrico alla power unit e non è il primo stop della W17 per guai di affidabilità: forse è stata di nuovo la batteria a cedere... 
“Sì, è inaccettabile perdere delle macchine così: George a Montreal ha lasciato 25 punti, oggi Kimi ne ha persi 18: per vincere si devono finire le gare, non basta avere solo la velocità della monoposto. Da questo punto di vista sono molto arrabbiato”.  

La delusione di Wolff non si limita al ritiro di Antonelli, perché Toto mette il dito nella piega...  
“Non sono contento anche per la strategia come abbiamo adottato oggi e, quindi, penso che oggi abbiamo perso due volte”.  

Lewis dopo il pit stop ha approfittato della bagarre tra Antonelli e Russell per guadagnare anche due secondi al giro: vi siete esposti a una sconfitta per non aver voluto dettare una strategia ai piloti.  
“È una situazione molto difficile perché abbiamo due piloti che lottano per un campionato e noi abbiamo sempre detto di non volere imporre degli ordini di squadra, ma oggi sarebbe stato il momento di attuarlo perché c’era la battaglia con la Ferrari. Oggi credo che abbiamo perso la gara per non aver voluto dare un team order. È un problema che dovremo affrontare e ne parleremo con i piloti sul come gestire queste questioni in futuro”. 

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