F1 | Wolff contro la penalità di Hamilton e la spiegazione della FIA

La FIA ha ritenuto che Hamilton fosse colpevole di un contatto con Perez mentre i due lottavano per la posizione alla Paul Frere nelle prime fasi della Sprint, quando la pista era ancora umida.

Il contatto tra la Mercedes e la Red Bull ha causato a Perez ingenti danni ed il messicano si è poi ritirato dalla gara.

Ma mentre Perez e la FIA hanno ritenuto che la colpa fosse di Hamilton, Wolff pensa che il suo pilota non abbia fatto nulla di sbagliato.

"Assolutamente un incidente di gara", ha detto Wolff. "Questa è una gara Sprint. Vogliamo vederli gareggiare, e l'argomentazione dei danni non è valida perché Perez stava già rallentando prima di allora. Stava rallentando molto".

"Penso che se si guarda a quella curva, erano fianco a fianco. E sì, è giusto, bisogna essere in due per ballare il tango, ma è un incidente di gara. Per me è abbastanza chiaro".

Hamilton è stato in grado di continuare dopo lo scontro con Perez ed alla fine è arrivato al quarto posto, dopo non essere riuscito a superare l'Alpine di Pierre Gasly nella battaglia per il terzo posto.

Tuttavia, la penalità di cinque secondi ha fatto scendere Hamilton al settimo posto dopo la bandiera a scacchi.

Le dichiarazioni della FIA sulla penalità

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, in Parc Ferme after the Sprint Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Sebbene i piloti abbiano dovuto affrontare condizioni difficili nelle prime fasi della Sprint, i commissari sportivi della FIA hanno dichiarato di ritenere che Hamilton avrebbe potuto evitare la collisione.

In un comunicato che spiega le ragioni della penalizzazione del sette volte campione del mondo, i commissari hanno affermato che Hamilton è andato in sottosterzo, finendo per colpire Perez, solo dopo aver toccato il cordolo.

"Hamilton stava cercando di passare Perez all'interno della curva 15", hanno dichiarato i commissari. "Mentre Perez lasciava poco spazio all'interno per Hamilton, Hamilton ha guidato sul cordolo e successivamente ha avuto un sottosterzo finendo contro Perez in condizioni di bagnato".

"I Commissari Sportivi ritengono che Hamilton sia prevalentemente colpevole di aver causato una collisione e ordinano una penalità di 5 secondi".

Oltre alla penalità di cinque secondi per lo scontro con Perez, a Hamilton sono stati inflitti due punti di penalità sulla licenza, gli unici che ha al momento.