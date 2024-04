F1 | Wolff chiama Max nel 2026. Horner: "Toto pensi ai guai Mercedes"

Nel 2021 l’ultimo atto dei weekend di gara era l’immancabile botta e risposta Wolff-Horner. Ai giornalisti toccava il compito di riportare le dichiarazioni ai due interessati ed aspettare la reazione, che arrivava puntuale.

Ieri a Shanghai è sembrato di tornare indietro di tre anni. A parlare per primo è stato Wolff, imbeccato sull’argomento ‘Verstappen’, desiderio (non più segreto) di Toto, visto che già dal weekend di Jeddah non ha fatto mistero di essere prontissimo ad accoglierlo qualora Max decidesse di cambiare aria.

In Arabia Saudita non arrivò una replica secca, ma solo perché Horner in quel momento era alle prese con problemi maggiori. A Shanghai il team principal della Red Bull ha deciso di rispondere, senza ricorrere al fioretto.

“Ci sono tanti fattori che giocano un ruolo importante nelle scelte che prende un pilota – ha iniziato Wolff nella conferenza stampa seguita al Gran Premio di Cina – da un punto di vista più razionale la priorità è quella di avere la monoposto più competitiva, ma in alcuni casi ci sono anche motivi più profondi, altri fattori, e credo che sia il caso di Max. Lo convinceremo? Max conosce il mondo del motorsport meglio di chiunque altro e prenderà la decisione migliore per lui, ma credo che alcuni fattori avranno un peso importante”.

“Credo che Max e il suo management valuteranno cosa è meglio per il loro futuro valutando tanti aspetti – ha aggiunto Wolff – da parte nostra credo che saremo in un’ottima posizione nel 2026, siamo ambiziosi e gli obiettivi che ci siamo prefissati sono importanti, abbiamo molta fiducia nella nuova power unit. Se fossi Max magari resterei alla Red Bull nel 2025…ma non sono Max. Ovviamente abbiamo contatti con molti piloti, valutiamo tutte le opportunità, quindi non deve sorprendere che tra i contatti ci sia anche Max, ma non siamo certo al punto in cui si parla di durata del contratto o cose del genere”.

Pochi minuti dopo, dopo essere stato messo al corrente delle dichiarazioni di Wolff, è arrivata la replica di Horner. “Posso assicurarvi che non c'è alcuna ambiguità su dove sarà Max Verstappen l'anno prossimo. Non credo che i problemi di Toto siano dovuti ai suoi piloti, credo che abbia altre priorità su cui doversi concentrare piuttosto che parlare di piloti che non sono disponibili sul mercato. Credo che tutta questa storia miri solo a fare casino.

Perché mai vorresti (riferito a Verstappen) lasciare questa squadra? La Mercedes al momento è dietro anche ai loro clienti (McLaren e Aston Martin) quindi penso che (Wolff) farebbe meglio a spendere il suo tempo concentrandosi sulla squadra piuttosto che sul mercato piloti. Sapete, il contratto di George Russell scadrà alla fine 2025, forse potrebbe non essere così entusiasta di restare li nel ’26…”.