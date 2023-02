F1 | Williams: una livrea one-off tutta Gulf può diventare realtà

Carica lettore audio

Gulf ha lasciato McLaren ed è approdata in Williams. Oggi, nel quartier generale del team britannico di Grove, il marchio petrolifero ha fatto la sua prima comparsa su una Williams.

Il team ha svelato la livrea 2023 che vestirà le FW45 a partire dallo shakedown previsto per il prossimo 13 febbraio a Silverstone. Poche differenze con quella del 2022: si tratta infatti di un'evoluzione, ma la novità è stata proprio la presenza di Gulf.

Il marchio appare poco davanti uno dei tre attacchi dell'halo alla scocca, a pochi centimetri dall'abitacolo. Non solo, perché ha trovato posto anche sulle paratie dell'ala posteriore, in una livrea elegante ma "nuda", che esibisce un numero di sponsor esiguo.

Nel corso degli ultimi anni Gulf ha sponsorizzato la McLaren, regalando per altro una livrea molto bella al Gran Premio di Monaco del 2021. Le vetture di Daniel Ricciardo e Lando Norris corsero completamente vestite dei colori Gulf, con base azzurra e la classica striscia verticale arancione in mezzo.

La partnership tra Williams e Gulf è solo agli inizi, ma alla domanda posta da Motorsport.com riguardo a una livrea simile da usare anche sulle Williams l'amministratore delegato di Gulf, Mike James, ha dichiarato: "Naturalmete, qualsiasi cosa faremo in futuro dovrà essere più grande e migliore di quanto fatto in precedenza".

"Abbiamo molti fan di Gulf in tutto il mondo e abbiamo molte richieste per la nostra livrea. Vogliamo che la nostra livrea sia speciale. Stiamo anche lanciando una serie di piani di attivazione incentrati sui fan. Riteniamo sempre che Gulf sia uno tra gli sponsor preferiti dai tifosi e vogliamo che i fan possano far parte della nostra realtà".

"Quindi, naturalmente, stiamo studiando diverse soluzioni per questo. Nel prossimo futuro faremo sapere i nostri piani", ha concluso James.

Il direttore commerciale della Williams, James Bower, ha ammesso che il team di Grove sta studiando una serie di iniziative da lanciare con il pieno coinvolgimento di Gulf.

"Abbiamo concordato una presenza che durerà per tutta la stagione, e lo avete visto oggi", ha detto in occasione del lancio della livrea della squadra.

"Pensiamo che sarà molto efficace. Avete appena visto la macchina, ma ci sono altri punti di contatto in tutta la squadra".

"Si può pensare ai momenti chiave di una gara [weekend], come, naturalmente, il rifornimento di carburante, che si collega alla partnership e all'equipaggio dei box e ad alcuni altri componenti. Quindi ci concentriamo molto sul modo in cui prendiamo questi beni iconici e li portiamo in vita".

"Come ha detto Mike, c'è il potenziale per far sì che questi elementi diventino parte integrante di un'attivazione più ampia da parte dei fan. Quindi quello che avete visto oggi è solo l'inizio e ne vedrete altri quando la squadra scenderà in pista e sarà effettivamente operativa durante la stagione".