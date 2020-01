Williams: ufficializzati due rinforzi tecnici a Grove

La Williams rinforza i ranghi tecnici pescando in casa di Red Bull e Renault. Prosegue la ristrutturazione nel team di Grove che ha l’ambizione di risalire la china dopo la disastrosa stagione scorsa quando ha chiuso al decimo posto la classifica del mondiale Costruttori.

David Worner diventerà il chief designer della monoposto 2021, mentre Jonathan Carter sarà il suo vice e capo del disegno della futura monoposto. Il primo arriva da Milton Keynes dove è ancora il responsabile delle sinergie fra Red Bull Racing e Toro Rosso, mentre il secondo è proveniente dalla Renault dove era responsabile dell’area compositi.

Il team Williams non ha specificato quando questi rinforzi diventeranno operativi, ma si tratta di pedine di un certo peso che si andranno ad aggiungere a Dirk De Beer, capo aerodinamico, e Ed Wood, che è stato il chief designer della FW43 che si vedrà solo in pista il 19 febbraio nel primo giorno di test invernali.

Dopo l’uscita di Paddy Lowe dal ruolo di direttore tecnico e azionista di minoranza, Claire Williams non ha mai nominato un sostituto al vertice della direzione tecnica per cui il posto resta sempre vacante: i rumors che arrivano dalla Gran Bretagna assicurano che la posizione potrebbe essere riservata a Nick Chester, ex capo del telaio Renault.