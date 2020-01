Williams ufficializza Nissany test driver a Tel Aviv

La Williams ha annunciato oggi, nel contesto di un grande evento in corso a Tel Aviv, che Roy Nissany sarà il collaudatore ufficiale del team per la stagione 2020.

Il venticinquenne pilota israeliano inizierà la sua attività con un corposo lavoro al simulatore nella sede di Grove, preparandosi al meglio in vista delle tre sessioni FP1 concordate con la squadra, weekend in cui sulla FW43 apparirà il logo ‘Israel Start-Up’.

Il debutto sulla monoposto 2020 dovrebbe essere nel weekend del Gran Premio di Francia.

“Sono entusiasta di poter entrare a far parte della Williams – ha commentato Nissany – è un momento importante per me e per il motorsport israeliano. A dicembre, quando ho provato la monoposto nei test di Abu Dhabi, mi sono sentito subito a mio agio, sia in macchina che con il team".

"L'esperienza che acquisirò quest'anno, lavorando a stretto contatto ed in modo continuativo con gli ingegneri della Williams, credo che sarà molto preziosa per la mia crescita, e non vedo l'ora di iniziare”.

La stagione 2020 di Nissany sarà molto intensa. All’impegno in Williams, Roy abbinerà la partecipazione al campionato FIA Formula 2, serie in cui ha militato nel 2018, ed annuncerà a breve la squadra con sui sarà in pista.

Al termine di un 2019 condizionato da un infortunio in allenamento, Nissany è tornato al volante di una monoposto proprio con la Williams nei test post-campionato di Abu Dhabi, ritrovando il volante di una Formula 1 cinque anni dopo l’assaggio di una Sauber avvenuto a Valencia nel 2014.

“È un piacere dare il benvenuto a Nissany nel ruolo di nostro collaudatore ufficiale – ha commentato Claire Williams, presente all’evento di Tel Aviv - Roy ha dimostrato le sue capacità nel test post-stagionale di Abu Dhabi dello scorso dicembre e siamo rimasti estremamente colpiti dei passi avanti confermati in un breve lasso di tempo. È un ragazzo che lavora sodo e con cui siamo contenti di poter collaborare nell’arco dell’intera stagione”.