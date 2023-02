F1 | Williams svela le prime foto della FW45 di Albon e Sargeant

Carica lettore audio

La giornata densa di novità legate alle presentazioni di monoposto di Formula 1 si è aperta a sorpresa nella tarda mattinata di oggi, con la Williams che ha pubblicato le prime foto della sua nuova monoposto, la FW45.

La monoposto, già vestita della livrea 2023 presentata la settimana scorsa, appare nella sala adibita al montaggio della sede di Grove, probabilmente appena completata.

Il team aveva già fatto sapere la settimana scorsa che la FW45 - vettura affidata ad Alexander Albon e Logan Sargeant - sarebbe stata un'evoluzione della monoposto progenitrice, e così è stato.

“È un'evoluzione. Visibilmente, beh, lo vedrete. Ma ovviamente le modifiche regolamentari relative al fondo ne dominano una parte [delle scelte progettuali]”, ha spiegato Dave Robson, responsabile tecnico della Williams riferendosi alle novità regolamentari promosse dalla FIA per il prossimo campionato, come l’aumento della parte centrale del fondo di 10 mm e di 15mm per i bordi laterali.

“Poi credo che l'altra cosa che troverete più evidente sarà un aggiornamento delle fiancate, che saranno un'evoluzione di quello che abbiamo portato con il pacchetto di aggiornamento di Silverstone [nel 2022], ma allora eravamo un po' limitati dalla disposizione del radiatore e non volevamo cambiarlo completamente. Abbiamo quindi avuto l'opportunità di lavorare su questo aspetto e di disporre le cose in modo un po' diverso. Ma probabilmente sono le cose più visibili. Ma, filosoficamente, si tratta di un'evoluzione”, ha poi aggiunto Robson.

La Wiliams presenta alcune forme già viste la passata stagione, ma colpiscono - come anticipato giorni fa - le pance, che cambiano dalle bocche d'ingresso dell'aria sino ad arrivare alla zona coca-cola.

Anche in questo caso il cofano motore riprende la filosofia introdotta da Red Bull la passata stagione ed estremizzata da Alpine. Quest'anno, una soluzione simile è già stata adottata sia da Alfa Romeo che da AlphaTauri per le rispettive C43 e AT04. Sarà interessante capire se anche Mercedes - che fornisce il motore a Williams - cederà alla tentazione di adottare una soluzione simile o se, invece, perseguirà le sue idee.

La FW45 dovrebbe entrare in pista oggi per la prima volta per effettuare lo Shakedown, una breve sgambata che servirà a capire se tutti i sistemi siano già perfettamente funzionanti prima di spedire le vetture a Sakhir, dove il 23 di questo mese scatterà l'unico test pre-stagionale prima del via della stagione, sempre previso in Bahrain.

