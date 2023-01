F1 | Williams svela la livrea 2023 il 6 febbraio

Carica lettore audio

Williams ha svelato questo pomeriggio la data in cui presenterà il proprio team 2023 per la nuova stagione di Formula 1.

La squadra di Grove presenterà la sua nuova stagione lunedì 6 febbraio via web. Attenzione però, non saranno svelate le forme della nuova monoposto che dovrà correre in Formula 1.

Nella presentazione prevista per le ore 15:00 italiane, la Williams farà vedere solo i nuovi colori, la nuova livrea che vestirà la FW45 che sarà affidata ad Alexander Albon e all'esordiente Logan Sargeant, il quale ha preso il posto di Nicholas Latifi.

Oltre alla nuova livrea, i protagonisti dell'evento saranno proprio i due piloti. Alexader Albon è alla seconda stagione completa con la squadra di Grove, mentre Logan Sargeant sarà all'esordio nel Circus iridato dopo una buona stagione in FIA Formula 2.

Per la F1, soprattutto per Liberty Media, la presenza di un pilota statunitense al via del Mondiale 2023 di Formula 1 sarà una vera e propria manna dal cielo, considerando il seguito sempre crescente che gli States hanno per il Circus iridato da qualche tempo a questa parte.

La cerimonia di presentazione sarà visibile sul sito ufficiale della Williams, ma anche sulla app ufficiale della squadra.

Per vedere la FW45 sarà necessario attendere ancora diversi giorni. Probabilmente la vedremo girare in pista solo in occasione dell'unico test pre-stagionale che quest'anno si terrà a Sakhir, in Bahrain, sede anche del primo gran premio della nuova stagione.

Williams, nel corso delle ultime settimane, ha iniziato un processo di cambiamenti in seno alla propria organizzazione molto importante. Il team principal Jost Capito e il direttore tecnico PF Demaison hanno lasciato il team il mese scorso dopo due anni passati a Grove.

La squadra britannica deve ancora annunciare i nomi dei sostituti che avranno il compito di diventare rispettivamente team principal e direttore tecnico. Una situazione difficile, questa, perché arrivata proprio in seguito all'anno in cui Williams è tornata a siglare punti, 9 in totale, dando segno di aver fatto passi avanti e di aver imboccato la strada giusta per poter risalire.

Team Nome vettura Giorno di presentazione Orario italiano Red Bull Racing RB19 Ferrari ? 14 febbraio ? Mercedes W14 E-Performance Alpine A523 16 febbraio ? McLaren MCL37 13 febbraio ? Alfa Romeo C43 Aston Martin Racing AMR23 13 febbraio 20:00 Haas F1 VF23 AlphaTauri AT04 11 febbraio (livrea) ? Williams FW45 6 febbraio (livrea) 15:00